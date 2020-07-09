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«Ради спасения местного бизнеса». Польский миллионер собрался продать банк в Беларуси

09.07.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польский Getin Holding начал переговоры о возможной продаже белорусского «Идея Банка». Информация об этом размещена на сайте польского холдинга.


Getin Holding сообщил о получении двух предложений о продаже акций «Идея Банка». Польская компания не сообщила, от кого поступили эти предложения. Известно лишь, что потенциальным покупателям разрешено провести комплексную проверку банка, после чего будут определены условия сделки.

О следующих этапах переговоров Getin Holding, которому принадлежит почти 100% «Идея Банка», обещает информировать посредством текущих отчетов.

На 1 июня 2020 года чистая прибыль «Идея Банка» составила 1,675 млн рублей.

Getin Holding приобрел белорусский «Сомбелбанк» в 2008 году. Потом переименовал его в «Идея Банк». В 2013 году под крыло поляков перешел Белорусский банк малого бизнеса. Позже он был интегрирован в «Идея Банк».

Впервые информация о том, что Getin Holding, который контролирует гражданин Польши и Мальты Лешек Чарнецки, рассматривает возможность продажи белорусского банка, появилась год назад. Но она не нашла официального подтверждения. Вместе с тем в 2019 году стало известно, что польский финансовый холдинг продает свои активы в России и Украине.

В итоге в июне 2020 года стало известно, что сделка по продаже украинского «Идея Банка» сорвалась. А вот российская компания «Каркаде», которая специализировалась на автолизинге, была продана «Газпромбанку» за 2,9 млрд российских рублей (примерно 45 млн долларов). В декабре 2019 года «Каркаде» продала 22,1% белорусского «Идея Банка» за 570 млн российских рублей (8,7 млн долларов), пишет «Коммерсантъ».

По сообщениям польских СМИ, на распродажу этих компаний Чарнецки, который в этом году выпал из списка 100 состоятельных людей Польши по версии издания Wprost, пошел ради спасения своего польского бизнеса. В первом квартале 2020 года чистый убыток Getin Holding составил 200,6 млн злотых.

 
 
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  Польский Getin Holding начал переговоры о возможной продаже белорусского «Идея Банка». Информация об этом размещена на сайте польского холдинга. Getin Holding сообщил о...
 
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