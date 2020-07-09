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ГАИ ищет свидетелей и очевидцев дорожной аварии с участием молоковоза

09.07.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

05 июля около 14:30 на 32 километре автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «МАН» (молоковоз) и автомобиля «Фольксваген Транспортёр».

ГАИ ищет свидетелей и очевидцев дорожной аварии с участием молоковоза

ГАИ обращается к свидетелям и очевидцам дорожной аварии оказать помощь в установлении обстоятельств происшествия и связаться по телефону: 8 (01651)2-02-53, 8 (01651)2-02-67 (дежурная часть Малоритского РОВД).

 
Теги: Брест
 
 
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  05 июля около 14:30 на 32 километре автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля...
 
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