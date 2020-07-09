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ГАИ ищет свидетелей и очевидцев дорожной аварии с участием молоковоза
09.07.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
05 июля около 14:30 на 32 километре автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «МАН» (молоковоз) и автомобиля «Фольксваген Транспортёр».
ГАИ обращается к свидетелям и очевидцам дорожной аварии оказать помощь в установлении обстоятельств происшествия и связаться по телефону: 8 (01651)2-02-53, 8 (01651)2-02-67 (дежурная часть Малоритского РОВД).
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05 июля около 14:30 на 32 километре автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля...
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