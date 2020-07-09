ГАИ ищет свидетелей и очевидцев дорожной аварии с участием молоковоза

Источник материала: Виртуальный Брест

05 июля около 14:30 на 32 километре автодороги Р-17 «Брест-граница Украины» в Малоритском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «МАН» (молоковоз) и автомобиля «Фольксваген Транспортёр».





ГАИ обращается к свидетелям и очевидцам дорожной аварии оказать помощь в установлении обстоятельств происшествия и связаться по телефону: 8 (01651)2-02-53, 8 (01651)2-02-67 (дежурная часть Малоритского РОВД).