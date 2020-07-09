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Штаб Бабарико обратился к бюджетникам, которые «обслуживают режим»

09.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Представитель штаба претендующего на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова, от имени всей его команды обратилась к работникам бюджетной сферы, к тем, кто «вынужден обслуживать режим».

«У каждого из нас есть свой человек в госсистеме, – сказала она. – Свой дядя, который ставит подпись против своей воли, чтобы его не выгнали из исполкома. Своя двоюродная сестра, которая считает голоса хуже, чем считает первоклассник, чтобы не лишиться работы в средней школе. Своя мама, которая идет на парад под угрозой увольнения. Свой младший брат, который из-под палки радуется разноцветному фонтану на празднике, чтобы остаться работать в "скорой". Пока мы боремся за свободу, свои люди идут голосовать против нее. "Вы же все понимаете", – тихо и неловко отвечают они. Мы понимаем, но мы хотим это исправить».

Колесникова обратилась от имени штаба Бабарико к людям, которые «обслуживают режим». По ее словам, они являются «заложниками системы», которая может себя сохранить лишь путем «мошенничества и обмана, нарушения ей же принятых законов». Единственные люди, нужные режиму, отметила Колесникова, – это «фальсификаторы, исполняющие приказы».

«Мы каждый день будем напоминать вам, что вы нарушаете закон и идете против большинства. Каждый день вы будете видеть результат своих действий: драки за очередь в поликлинике, разваливающиеся больницы с обшарпанными палатами, бабушку с пенсией в 300 рублей, которая выбирает самый дешевый хлеб в магазине, отсутствие денег у вас, перспектив – у ваших детей и хамство власти в ваш адрес, бардак и хаос. Вы хотите жить в такой стране? Нет? Вам придется, вы же все понимаете», – сказала представитель штаба Бабарико.

По ее словам, «настоящее предназначение белорусского чиновника, работника государственного телевидения, даже учителя при действующей власти – не дать системе рухнуть».

Как заявила Колесникова, диктатура строится на страхе.

По ее словам, неправильно думать, что злом занимаются высшие чины.

«Банальность зла – бездумное подчинение бесчеловечным приказам, когда люди считают, что они маленькие, что их вклад в зло незначителен и они ничего не решают, соглашаясь на мелкие действия против народа», – сказала она.

Она призвала бюджетников «мягко и безопасно протестовать» против подобных проявлений: «Вам говорят проголосовать досрочно? Заболейте. Вам приказывают прийти на участок? Езжайте на дачу. Вас просят подтвердить, что мирно стоящий в очереди человек ругался матом? Саботируйте».

«Вам так мало платят, потому что государству выгодно, чтобы у вас не было денег, – сказала Колесникова. – Потому что если у вас нет денег и вы зависите от государства, тогда оно может шпынять вас, хамить вам, увольнять вас, красть ваши голоса и ваше будущее».

По словам Колесниковой, быть с большинством, это не страшно. Страшно быть в злом меньшинстве.

«Мы благодарны вам за то, что вы учили нас, любили наших детей, охраняли нас. Только система, которая делает из вас рабов, не благодарна, – обратилась Колесникова к учителям. – Сейчас – правильное время выбирать. Вы талантливы, умны, и вы должны быть свободны. Мы вместе и вместе победим».

 
 
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Представитель штаба претендующего на пост президента Виктора Бабарико Мария Колесникова, от имени всей его команды обратилась к работникам бюджетной сферы, к тем,...
 
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