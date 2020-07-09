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Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»

09.07.2020 17:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт проекту дали 9 июля в Национальном аэропорту «Минск».  

В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей

Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»

Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
На данный момент в Национальном аэропорту функционируют детские игровые площадки в здании аэровокзала, на улице, комната матери и ребенка, комната пеленания и кормления со всем необходимым оборудованием. Соответственно, проект очень интересен, все сделано для удобства пассажиров и детей в первую очередь.

Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»

Совместные планы ЮНИСЕФ и погранкомитета намного шире границ аэропорта. Подобным образом стороны намерены обновить все пункты пропуска вдоль белорусской границы, в том числе авто- и железнодорожные. 

Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Граница – это и дети, мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе, на пограничных заставах. Мы последние 5-6 лет строим такие хорошие комплексы, но есть заставы, которые построены в 70-х годах, где детская площадка построена не по техусловиям. А детки на границе тоже растут. И главное – мы же республика дружественная, говорим – приезжайте к нам в Беларусь. Но чтобы приезжали, мы должны такие проекты развивать.

Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»

Национальный аэропорт стал первым на постсоветском пространстве, где реализовали инициативу «Граница, дружественная детям». 

Люди в материале: Анатолий Лаппо, Вячеслав Хоронеко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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