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Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт проекту дали 9 июля в Национальном аэропорту «Минск».
Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»:
Совместные планы ЮНИСЕФ и погранкомитета намного шире границ аэропорта. Подобным образом стороны намерены обновить все пункты пропуска вдоль белорусской границы, в том числе авто- и железнодорожные.
Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
Национальный аэропорт стал первым на постсоветском пространстве, где реализовали инициативу «Граница, дружественная детям».
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Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»
Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям», сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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