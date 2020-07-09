В Минске начали сносить постройки, на которых рисуют мемы про 3% Лукашенко

Источник материала: KYKY

Telegram-канал «Выборы выдишь?» (проект TUT.by) появилось сообщение: в Минске сносят постройку, на которой появились мемы про Александра Лукашенко. По словам читателя, который поделился с каналом информацией, этот объект стоял на месте много лет – и, видимо, никого не смущал. То есть ликвидировать его решили, лишь когда на нем сделали надписи. Совпадение?..

Кстати, а этот лайфхак работает только с постройками? Может, и с ямами тоже?

Если на ямах писать 3%, то их быстрее залатают? — Дедушка (@Dedoooshka) July 5, 2020

Сейчас «трехпроцентные» мемы можно увидеть во многих местах Минска – и других городов страны тоже. Их рисуют на асфальте, на стройках, на заборах – и вообще всюду. Если флешмоб со сносом сооружений, на которые наносят эти мемы, продолжится, значит ли это, что в Беларуси исчезнут «Табакерки»?