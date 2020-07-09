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В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

09.07.2020 18:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

До прибытия спасателей весь первый этаж был задымлен. Хозяина вынесли на свежий воздух сотрудники МЧС. Он находится в больнице с ожогами тела.

Еще один мужчина покинул помещение самостоятельно. Три человека были эвакуированы из квартир второго этажа.

В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. В квартире произошёл пожар

В результате пожара огонь повредил стены и имущество. Причина происшествия выясняется. Один из вариантов – неосторожное обращение с огнем при курении.

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Новости Беларуси. В Клецке мужчина едва не погиб из-за сигареты. Пожар вспыхнул в многоквартирном доме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. До прибытия...
 
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