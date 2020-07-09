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В Логойске остановили пьяного подростка на Mercedes. При задержании он оказал сопротивление

09.07.2020 18:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Логойске милиционеры задержали пьяного 17-летнего водителя, сообщили в УВД Миноблисполкома.

В три часа ночи в милицию поступило сообщение о том, что от бара по улице Победы отъехал Mercedes, которым управляем пьяный водитель. Сотрудники Департамента охраны совместно с ГАИ остановили автомобиль.

За рулем Mercedes оказался пьяный 17-летний местный житель. В ходе задержания он оказал сопротивление милиционерам: не хотел выходить из машины, упирался, хватал сотрудников за форму. Одна из нетрезвых пассажирок, 28-летняя жительница Логойского района, также вела себя вызывающе. Она пила пиво, оскорбляла милиционеров, не реагировала на замечания и отказалась проследовать в патрульный автомобиль.

Милиционеры составили на водителя два административных протокола: за нетрезвое вождение и неповиновение законным требованиям должностного лица. Девушку привлекли к административной ответственности за распитие алкоголя в общественном месте, неповиновение и оскорбление должностного лица.

 
 
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Милиционеры составили на водителя два административных протокола: за нетрезвое вождение и неповиновение законным требованиям должностного лица.
 
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Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
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