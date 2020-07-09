Не уступил дорогу велосипедисту

Источник материала: Горецкий вестник





В понедельник, 6 июля, произошло ДТП на перекрестке улиц Сурганова и Советской, в котором пострадал велосипедист.

Как сообщили в ОГАИ Горецкого РОВД, водитель Ford Mondeo при повороте налево с ул. Сурганова на ул. Советскую, не уступил дорогу двигавшемуся по проезжей части велосипедисту. В результате произошло столкновение. Велосипедиста с травмами увезли в больницу.







Сотрудниками ОГАИ проводится проверка по факту данного ДТП.









Комментируя произошедшее, в Госавтоинспекции напомнили, что согласно п. 148 Правил дорожного движения, движение на велосипеде должно осуществляться по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов.

Дмитрий МАХОМЕТ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА