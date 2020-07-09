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Участник встречи Лукашенко с прессой рассказал о задержанных сотрудниках ГРУ РФ, а затем заявил о «шутке»

09.07.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями «крупнейших СМИ». На нее были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов. Один из участников встречи, эксперт Петр Петровский, рассказал у себя в Facebook о задержании сотрудников ГРУ РФ на территории Беларуси.

Участник встречи Лукашенко с прессой рассказал о задержанных сотрудниках ГРУ РФ, а затем заявил о «шутке»

Фото: Wikimedia Commons

«Только от президента. Было очень интересно. Особенно про четырех сотрудников ГРУ РФ, задержанных в Беларуси», — написал он.

На уточняющий вопрос Петр Петровский сообщил, что была озвучена информация, что они работали в команде Сергея Тихановского.

Участник встречи Лукашенко с прессой рассказал о задержанных сотрудниках ГРУ РФ, а затем заявил о «шутке»

Пресс-служба КГБ не отвечала на звонки журналистов.

«Впервые слышу», — коротко прокомментировала сообщение Петра Петровского Светлана Тихановская TUT.BY.

Позже Петр Петровский удалил свое сообщение и написал следующий пост: «Насчет ГРУ — шутка. Проверка наших СМИ на прочность и вшивость. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит».

Напомним, вечером 29 мая Сергея Тихановского задержали во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого на земле оказался милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции. Через несколько дней на даче Тихановского нашли 900 тысяч долларов.

8 июня блогеру предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти). Позже ему предъявили обвинение еще по ст. 191 (Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным). Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Тихановского.

По «делу Тихановского» проходит как минимум 15 человек.

 
 
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  Александр Лукашенко 9 июля провел встречу с представителями «крупнейших СМИ». На нее были приглашены 250 журналистов государственных изданий и телеканалов. Один...
 
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