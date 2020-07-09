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Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

09.07.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально

Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.   

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий предлагает ТВ-каналам переключиться на продакшн развлекательного вещания. Это ниша небольших коммерческих студий.  

Евгений Пустовой, корреспондент:
Телевидение должно стать местом для летописцев, а не скоморохов.  

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ

Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:   
Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами. Правильнее выступать заказчиком продукта. А исполнителями должны быть специализированные творческие мастерские, продакшн-студии. Мы заказываем и контролируем, они производят «под ключ». И тогда, к слову, не придется нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения (беру в кавычки вот эти ипостаси).   

Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня – корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего гостелеканала. Давайте от этого избавляться.   

Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

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Люди в материале: Александр Лукашенко, Игорь Луцкий

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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