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Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр информации Беларуси Игорь Луцкий предлагает ТВ-каналам переключиться на продакшн развлекательного вещания. Это ниша небольших коммерческих студий.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:
Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня – корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего гостелеканала. Давайте от этого избавляться.
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Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»
Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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