Игорь Луцкий о создании развлекательных передач: «Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси 9 июля провел встречу с представителями крупнейших средств массовой информации страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ: у вас может быть разное мнение – это нормально













Во Дворец Независимости пригласили репортеров, редакторов, экспертов, руководителей массмедиа – всего около 250 человек.

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий предлагает ТВ-каналам переключиться на продакшн развлекательного вещания. Это ниша небольших коммерческих студий.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Телевидение должно стать местом для летописцев, а не скоморохов.

Игорь Луцкий: пока мы имеем слабые подразделения интернет-вещания, которые являются ведомыми, а не ведущими в наших СМИ





Игорь Луцкий, министр информации Беларуси:

Нам надо уходить от создания этого контента собственными силами. Правильнее выступать заказчиком продукта. А исполнителями должны быть специализированные творческие мастерские, продакшн-студии. Мы заказываем и контролируем, они производят «под ключ». И тогда, к слову, не придется нам краснеть за всякого рода шоуменов, которые сегодня в обществе неоправданно позиционируются как перековавшиеся или внезапно прозревшие ведущие, журналисты гостелевидения (беру в кавычки вот эти ипостаси).

Позавчера вел свадьбы, вчера лотерейный розыгрыш, сегодня – корпоратив в ресторане, а завтра он политический диссидент со статусом телеведущего гостелеканала. Давайте от этого избавляться.





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