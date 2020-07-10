Источник материала: Новости Волковыска

Штаб претендента на президентский пост Виктора Бабарико, находящегося в СИЗО КГБ, выпустил 24-минутный биографический фильм о нем, снятый еще до задержания политика. Он был опубликован сегодня в Youtube.

«Мы не выбираем времена, в которых нам жить. Но мы выбираем путь, который нам предстоит пройти», – говорит Виктор Бабарико в начале видео.

В фильме он рассказал о своих родителях и семье, детских мечтах, продемонстрировал старые фото. Также Бабарико рассказал о том, как создавал «Белгазпромбанк», и о своей супруге Марине, трагически погибшей в 2017 году.

Среди фраз, которые хотелось бы отметить, кандидат на пост главы государства произнес следующую:

«Мне сильно повезло, потому что я родился в семье любящих друг друга людей».

Касательно своей деловой жизни он произнес следующее:

«Мы сделали коммерческий банк №1, мы сделали третий банк в стране без поддержки внутри страны, – констатировав, – Я этим очень горд».

Видео: