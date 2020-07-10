Возле элитарной гимназии Минска задумали сделать движение безопасным. И вот что из этого вышло

Источник материала: Tut.by

Столичную гимназию № 16 на улице Леси Украинки в Веснянке принято считать одной из самых престижных. Ведь здесь в числе прочих учатся дети многих белорусских чиновников, прописанных в Дроздах. Сюда, например, ходили в свое время три внучки президента. Правда, престижность не избавила учебное заведение от типичной городской проблемы — нехватки мест для парковки и всех вытекающих отсюда вопросов. По заданию ГАИ Минска была разработана безопасная схема организации движения. Правда на практике все получилось не совсем так, как задумывалось.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Вероятность, что пешеход здесь рано или поздно попадет под колеса, очень велика»

Гимназия № 16 — это большое учебное заведение с двумя корпусами, которые разделяют жилые дома: в одном располагается младшая школа, в другом — средняя и старшая. Есть отличный стадион, бассейн, сауна, теннисные корты, тренажерный зал, а внутренняя территория — в идеальном порядке. А вот зона по другую сторону гимназического забора далека от идеальной. Вины школьного руководства в этом нет, ведь за порядок здесь отвечают уже городские власти.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Многих гимназистов на занятия родители подвозят на автомобилях, есть даже те, кто приезжает на Tesla. Перед началом уроков машин здесь собирается очень много. Детей стараются высаживать поближе к школьным воротам. Для этого старшеклассников везут к входу по длинному узкому проезду между домами улицы Леси Украинки, а малышей высаживают в тупиковых дворах многоэтажек, обратно выезжают задним ходом или крутятся для разворота.

Эксперты изучали движение на улице возле школы и увидели, что к основному корпусу поток машин продвигается медленно. Бывало, что дети чуть ли не на ходу выскакивали из автомобиля, притормозившего в полосе. Кто-то из водителей парковал «на минуточку» машину на краю проезжей части, заезжал на бордюр, ставил машину впритирку вторым рядом — иногда из-за этого останавливалось все движение по проезду.

— Обстановка там бывает очень нервной, накаленной до предела. Водители пытались вырулить оттуда, возмущались, кричали, угрожали друг другу, даже был случай, когда две женщины вцепились друг в друга, выясняя, кто из них прав. Тут же дети-пешеходы сновали между машин, — рассказал AUTO.TUT.BY о дорожной ситуации возле гимназии во время учебного года председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте (БАЭС) Юрий Важник. — Сложная ситуация и возле младшей школы, где автомобили двигаются задним ходом, а люди в это время перебегают через дорогу. Вероятность того, что пешеход попадет под колеса в этом месте, реальна.



Проблема с «паркунами» возле гимназии № 16 была всегда. Часто по утрам там дежурили гаишники. Периодически автомобили эвакуировали, несмотря на «крутость» владельца. Например, этот снимок был сделан возле гимназии в апреле 2017 года . Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Несколько лет назад местный проезд возле гимназии сделали односторонним, это несколько улучшило ситуацию — по крайней мере решилась проблема разъезда со встречным транспортом. Но полностью нормализовать ситуацию не удалось: нужны были дополнительные меры. Заняться этим вопросом ГУВД Минска поручил специалистам БАЭС.

Хотели сделать так, чтобы у водителей не было возможности разогнаться

— Несколько раз мы выезжали к гимназии: наблюдали за движением машин, пешеходов, снимали все это с высоты, потом анализировали и обдумывали, как решить проблему. В итоге появился проект, для реализации которого не надо много денег и «раскопки» производить не потребуется, — отметил Юрий Важник.

Чтобы упорядочить движение возле гимназии № 16, в БАЭС разработали два комплекса мероприятий: один для корпуса средней и старшей школы, второй — для младшеклассников.

— Мы выяснили, что водители, которые привозят детей в «старший» корпус, могут не заезжать в местный проезд, а останавливаться на большой парковке вдоль улицы Леси Украинки. Она находится до поворота в местный проезд и прилегает к гимназии, но только с другой ее стороны. Там тоже есть вход для пешеходов, и если прикинуть по времени, то ребенок попадет в гимназию раньше, чем если бы его везли к воротам.



По проекту БАЭС, местный проезд к школе должны были заузить конструктивно и сделать волнообразным — чтобы не дать возможность водителям разгоняться и парковать машины. На конструкции предполагалось установить столбики, чтобы авто с высоким клиренсом не могли заехать

На самом местном проезде специалисты предложили заузить проезжую часть и сделать траекторию движения по ней извилистой — для того чтобы водители там не парковались и по «волне» проезжали на замедленной скорости. В этом случае к минимуму сводится ситуация, когда ребенок, который самостоятельно идет в школу, может попасть под колеса проезжающего транспорта.



Возле младшей школы предполагалось организовать парковки для высадки детей. Заезжать во двор при этом водителям было бы запрещено, на въезде туда предполагалась установка шлагбаумов

Для корпуса младшеклассников решили ограничить въезд во дворы прилегающих домов. А для автомобилей, на которых малышей привозят к урокам, организовать с двух сторон зоны для посадки-высадки детей. На них можно оставить машину и сопроводить ребенка до школы.

Проект БАЭС в ГУВД Минска одобрили и утвердили.

Проезжую часть заузили, там, где нельзя парковаться, нанесли разметку

Около двух недель назад возле гимназии поработали коммунальники — делали проезд безопасным. Но когда работы завершились, то стало понятно, что от проекта, разработанного БАЭС, нет и половины. К тому же оказалось, что работы велись только возле корпуса, где учатся старшеклассники, на дороге возле младшей школы все осталось без изменений.



Возле пешеходного перехода, ведущего к школе, конструктивно заузили проезжую часть



На проезжей части, где раньше всегда «на минутку» парковались машины, бордюром выделили островок — теперь оставить здесь авто не получится



Там, где проезжая часть расходится, в две стороны нанесли разметку, запрещающую стоянку — на ней тут же припарковались автомобили. Хотя в этом месте по проекту БАЭС должна быть выделенная конструкция, предотвращающая заезд и остановку авто



Слева по ходу движения не сделали островок, который бы не давал возможности парковаться авто. А за проездом справа, который ведет к детскому саду, «забыли» сделать пешеходный переход

Стало ли безопаснее, узнаем, когда дети пойдут в школу

В БАЭС убеждены, что схема, которую применили на Леси Украинки, недостаточно комплексна и придется к ней возвращаться, особенно возле корпуса для младших школьников. Но сейчас оценить все сложно: у школьников каникулы, поэтому поток автомобилей возле гимназии не такой, как во время учебного года.

В ГАИ Минска объяснили, почему возле гимназии сделали другой проект.

— Схема организации дорожного движения возле гимназии № 16 действительно была объемнее, ГАИ согласовала ее. Однако Мингорисполком решил, что проект необходимо минимизировать. Схема, которую сейчас внедрили, обеспечивает безопасность участников дорожного движения, обзорность и видимость пешеходного перехода, пересечение проезжей части пешеходами, в частности детьми, отсутствует возможность парковки транспорта вблизи перехода.

В администрации Центрального района AUTO.TUT.BY сообщили, что за последние годы они видели много разных схем по нормализации дорожного движения возле гимназии на Леси Украинки. Ту, что сейчас реализовали, посчитали оптимальным решением.

— Эту схему утверждал не один человек, а комиссия, в которую входят представитель исполкома, инженер ГАИ, сотрудник Ремавтодора. О ее результатах мы узнаем, когда там начнется интенсивное движение транспорта — во время учебного года. Думаю, что все там будет хорошо, — отметил первый замглавы администрации Вадим Передня.

Что касается изменений в организации дорожного движения возле корпуса, где учатся малыши, то Вадим Передня сообщил, что он «особой проблемы там не видит», а потому никаких работ там не производили.