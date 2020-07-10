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Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии

10.07.2020 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии

В Индии при попытке к бегству был застрелен известный преступник Викас Дубей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на NDTV.

Дубей считался самым разыскиваемым преступником Индии, против него было возбуждено 60 дел. Гангстера подозревали в похищении людей, убийствах и вымогательстве. 3 июля при попытке задержать Викаса были убиты восемь полицейских, еще 12 были ранены. 9 июля разыскиваемого преступника заметили у входа в храм в городе Уджайне, о чем сообщили полиции. Дубей был задержан.

Когда гангстера перевозили в автомобиле, произошло ДТП. Машина перевернулась, Дубей завладел пистолетом одного из полицейских и пытался бежать. Викас был застрелен вместе с тремя другими бандитами.

Фото: AP Photo / Mukhtar Khan

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В Индии при попытке к бегству был застрелен известный преступник Викас Дубей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на NDTV. Дубей считался самым разыскиваемым...
 
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