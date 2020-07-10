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В США установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки
10.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В США за сутки зафиксировано более чем 60,5 тыс. новых случаев
Так, во Флориде за четверг было объявлено о почти 9 тыс. новых случаев заболевания и 120 новых летальных исходах, что стало рекордным ежедневным увеличением числа погибших. Губернатор Рон Десантис назвал возникающие случаи всплеском и призвал жителей не бояться.
За последние две недели в 41 из 50 штатов
Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что закрытие школ будет представлять больший риск для здоровья детей, чем их повторное открытие.
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В США за сутки зафиксировано более чем 60,5 тыс. новых случаев COVID-19, это рекордный показатель. Днем ранее было зарегистрировано 60 тыс. новых случаев, сообщает Reuters....
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