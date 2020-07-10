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В США установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

10.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В США установлен новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В США за сутки зафиксировано более чем 60,5 тыс. новых случаев COVID-19, это рекордный показатель. Днем ранее было зарегистрировано 60 тыс. новых случаев, сообщает Reuters.

Так, во Флориде за четверг было объявлено о почти 9 тыс. новых случаев заболевания и 120 новых летальных исходах, что стало рекордным ежедневным увеличением числа погибших. Губернатор Рон Десантис назвал возникающие случаи всплеском и призвал жителей не бояться.

За последние две недели в 41 из 50 штатов число случаев заражения возросло, и мнения американцев все больше разделились по таким вопросам, как открытие школ и предприятий, пишет Reuters. Распоряжения губернаторов, предписывающие носить маски для лица, стали особенно спорными. В Техасе группа владельцев баров подала в суд на губернатора Грега Эбботта, заявив, что его приказ закрыть их учреждения нарушает конституцию штата.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что закрытие школ будет представлять больший риск для здоровья детей, чем их повторное открытие.

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В США за сутки зафиксировано более чем 60,5 тыс. новых случаев COVID-19, это рекордный показатель. Днем ранее было зарегистрировано 60 тыс. новых случаев, сообщает Reuters....
 
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