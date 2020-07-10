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На рынке ТС скоро появится новый китайский кроссовер - Chery Tiggo 7 Pro

10.07.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года в Китае было представлено новое поколение кроссовера Chery Tiggo 7, которое до конца лета поступит в продажу и на рынке ТС. Об этом сообщили в российском представительстве китайской компании.


Новинка будет доступна в трех комплектациях на выбор и с одним силовым агрегатом. Это 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, развивающий 147 л. с. и 210 Нм крутящего момента в диапазоне от 1750 до 4000 об/мин.


Из особенностей мотора — двойная система изменения фаз газораспределения, головка блока цилиндров с интегрированным выпускным коллектором, а также промежуточный охладитель с водяным охлаждением и электронный термостат во впускном коллекторе. В пару мотору положен клиноременный вариатор со стальным ремнем Bosch, привод — на передние колеса.


До 100 км/ч кроссовер с таким силовым агрегатом сможет разгоняться за 9,8 секунды, максимальная скорость — 186 км/ч, заявленный расход в загородном, комбинированном и городском режимах — соответственно 6,6 л, 8,2 л и 10,8 л на 100 км. Примечательно, что на рынке ТС новый Tiggo 7 получит приставку Pro к названию, в то время как в Китае ею обозначается более мощная топовая модификация с 197-сильным мотором объемом 1,6 л.


По сравнению с нынешним поколением новый Tiggo 7 Pro на 68 мм длиннее, на 5 мм шире и на 35 мм выше (4500×1842×1705 мм), колесная база достигает 2670 мм. Клиренс равен 190 мм, углы въезда и съезда — 20 и 21 градус соответственно. В конструкции кузова увеличена доля высокопрочной стали, но платформа с передними стойками McPherson и многорычажной подвеской сзади


Подробности об оснащении нового «паркетника» Chery появятся позже. Стоимость также объявят ближе к моменту рыночного дебюта — нынешний Tiggo 7 в Беларуси предлагается от 29 900 рублей.

 
 
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В конце прошлого года в Китае было представлено новое поколение кроссовера Chery Tiggo 7, которое до конца лета поступит в продажу и на рынке ТС.
 
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