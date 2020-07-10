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Черепаха сбежала из-под носа гиеновидной собаки и насмешила туристов (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
В парке Крюгера (ЮАР) туристы сняли на видео, как от гиеновидной собаки сбегала черепаха. Ролик был
Посетители парка наблюдали, как гиеновидная собака подошла к леопардовой черепахе и ударила ее лапой по панцирю. Хищник обнюхивал потенциальную жертву. Как только собака отвлекалась, черепаха ползла прочь. Такой побег насмешил туристов.
Гиеновидная собака заметила перемещение «добычи» и остановила черепаху лапой. Ко второй попытке побега хищник утратил всякий интерес к твердому панцирю.
Леопардовые черепахи – вторые по величине африканские черепахи, длина их панциря достигает 70 сантиметров.
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В парке Крюгера (ЮАР) туристы сняли на видео, как от гиеновидной собаки сбегала черепаха. Ролик был опубликован на YouTube. Посетители парка наблюдали, как гиеновидная...
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