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Расставание с женихом по телефону, серьезный диагноз и новая любовь. История топ-теннисистки

10.07.2020 10:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Датской теннисистке польского происхождения Каролин Возняцки 11 июля исполняется 30 лет. Жизнь этой спортсменки похожа на драматичный сериал: она была первой ракеткой мира и одной из самых завидных невест планеты, а в итоге оказалась брошена по телефону за несколько месяцев до свадьбы. Дальше Каролин ожидало судьбоносное знакомство с игроком НБА, серьезный диагноз и завершение карьеры в 29 лет. Что сейчас происходит в жизни красавицы Возняцки — в материале SPORT.TUT.BY.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Семья эмигрантов и мировой успех

Каролин родилась в семье польских эмигрантов — Анны и Петра Возняцки. Ее мать — профессиональная волейболистка, отец и старший брат Патрик — экс-футболисты. Каролин пришла в теннис в семь лет. Главным тренером на протяжении всей ее карьеры — от детских соревнований до турниров серии Большого шлема — оставался отец Петр.

В 2010 году девушка из датского Оденсе стала первой ракеткой мира. Возняцки в миг превратилась в гордость полуострова — она единственная теннисистка из Скандинавии, когда-либо покорявшая первую строчку рейтинга WTA.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

— Каждый день меня спрашивали: «Ты первая ракетка мира, но без „Шлема“. Думаешь, ты достойна этого?». Что я должна была отвечать? Думать? Я очень быстро поднялась в рейтинге. Так что я начала спрашивать себя: я действительно так хороша? Или мне просто повезло? — пыталась справиться с ранним успехом Каро.

Молодую теннисистку атаковали рекламными предложениями. Сексуальная датчанка начала мелькать на обложках глянцевых журналов, а в 21 год вошла в топ-100 самых красивых женщин мира по версии журнала Maxim.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Предложение и разрыв за пару месяцев до свадьбы

Публика следила не только за спортивными достижениями скандинавской красотки, но и за тем, кому же удастся завоевать сердце Возняцки.

На пике карьеры Каролин все чаще появлялась в обществе ирландского спортсмена Рори Макилроя, который в 2012 году был признан лучшим гольфистом мира по версии PGA Tour.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

1 января 2014 года датчанка разместила в Twitter фото с обручальным кольцом и подписью: «Мы с Рори начали год мощно — я сказала „Да!“».

Казалось бы, завидная невеста скоро лишится своего свободного статуса. 23-летняя Каролин вовсю готовилась к свадьбе, рассылала гостям приглашения на торжество, которое влюбленные запланировали на осень.

И вдруг в мае, за несколько месяцев до свадьбы, Рори позвонил теннисистке во Францию, где та выступала на «Ролан Гаррос», и заявил, что не готов к браку. Он решил порвать с Каролин по телефону.


Фото из инстаграма Рори Макинроя

— Я была в шоке. Думала, что это надо было сделать лицом к лицу. Но это был телефонный звонок. Затем он выпустил пресс-релиз и все, — комментировала расставание Возняцки.

В пресс-релизе ирландца, который сообщил общественности о завершении романа более цивилизованно, чем возлюбленной, были следующие слова:

— Нет правильного способа закончить отношения, которые были важными для двух людей. Рассылка свадебных приглашений заставила меня осознать, что пока я на такой шаг не готов. Я желаю Каролин счастья и благодарю ее за то время, что мы провели вместе.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Возняцки была разбита, и только чувство юмора и легкий сарказм помогали отстреливаться от многочисленных вопросов журналистов.

— Сейчас я хотела бы встречаться с более высоким мужчиной, чтобы я смогла носить каблуки, — язвила теннисистка.

Спустя год после расставания Каро еще разок публично потроллила экс-бойфренда. Она сыграла в спортивную викторину на смартфоне, где попался вопрос: «Единственный вид спорта, в котором нужно стремиться набрать наименьшее количество очков». Теннисистка верно ответила на него и выложила в Twitter скриншот с комментарием:

— Я знала, что отношения с игроком в гольф мне когда-нибудь пригодятся.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Новый роман и аутоимунное заболевание

В 2016 году Каролин заподозрили в романе с американским баскетболистом Дэвидом Ли. В апреле того же года оба подтвердили, что состоят в романтических отношениях. А спустя полгода подписчики увидели в Instagram Возняцки новый снимок с актуальным обручальным кольцом.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Кто же такое Дэвид Ли? Он заиграл в НБА в 2005 году, а в 2015-м стал чемпионом ассоциации. Ли защищал цвета «Нью-Йорк Никс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Бостона», «Далласа» и «Сан Антонио Сперс». В 2017 году американец завершил профессиональную карьеру в возрасте 34 лет.

Его однозначно можно считать удачной партией для Каролин. Во-первых, рост Дэвида — 206 сантиметров, что, как вы поняли, немаловажно для теннисистки. Во-вторых, американец — состоятельный партнер даже на фоне обеспеченной Возняцки: за несколько сезонов он заработал больше, чем Каролин за всю спортивную карьеру. В-третьих, Дэвид старше датчанки на семь лет, а значит отговорки «еще не готов к свадьбе» изначально чуть менее вероятны.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Впрочем, Возняцки не спешила под венец, и, приняв предложение руки и сердца, продолжила карьеру в большом спорте.

Правда, в октябре 2018 года теннисистка столкнулась с очередным испытанием — врачи диагностировали у Каро аутоимунный ревматоидный артрит.

— Доктора говорили: ты в порядке. Но я чувствовала, что это не так, — вспоминала о первых «звоночках» спортсменка.

Когда она узнала о своем диагнозе в 28-летнем возрасте, то была по-настоящему шокирована.

— Ты привыкаешь считать себя самой сильной, следишь за здоровьем, не думаешь, что что-то такое может с тобой случиться. Но такие вещи происходят независимо от того, молод ты или стар, здоров или нет.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

Несмотря на диагноз, Возняцки еще почти полтора года оставалась в большом теннисе и участвовала в топ-турнирах.

— Ты просто отталкиваешься от того, что есть, и думаешь, как с этим справиться и как жить дальше. Ничего не поделаешь. Я горжусь тем, что преодолела это и не сломалась.

Свадьба и непубличная жизнь

Летом 2019 года они с Дэвидом сыграли шикарную свадьбу в Тоскане. Подружкой невесты стала лучшая подруга Каролин — Серена Уильямс.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

А в январе 2020-го флагоносец сборной Дании в Рио завершила профессиональную карьеру. Последний официальный матч теннисистка доигрывала на Australian Open со слезами на глазах.

Теперь Каролин наслаждается семейным уютом. Говоря о планах на будущее, она как-то призналась, что мечтает о спокойной жизни вдали от фотокамер.


Фото из инстаграма Каролин Возняцки

— Я не забегаю далеко вперед. На данный момент у меня краткосрочные цели. Я бы хотела иметь большую семью и, возможно, непубличную жизнь. Хотя было бы интересно сыграть в кино. Немного раздвинуть границы.

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Теги: знакомства
 
 
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Датской теннисистке польского происхождения Каролин Возняцки исполняется 30 лет. Жизнь этой спортсменки очень похожа на драматичный сериал.
 
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