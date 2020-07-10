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В Лунинецком районе микроавтобус насмерть сбил велосипедистку
Источник материала: Tut.by
Микроавтобус сбил велосипедистку в Лунинецком районе. Женщина умерла в больнице,
По информации инспекторов, днем 9 июля 75-летняя велосипедистка ехала по улице Октябрьской агрогородка Полесский и попала под колеса встречного автомобиля ГАЗ, которым управлял 44-летний мужчина. Сообщается, что женщина начала поворачивать налево в непосредственной близости от микроавтобуса.
В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов умерла.
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Авария произошла днем 9 июля на улице Октябрьской агрогородка Полесский.
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