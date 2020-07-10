В Лунинецком районе микроавтобус насмерть сбил велосипедистку

Источник материала: Tut.by

Микроавтобус сбил велосипедистку в Лунинецком районе. Женщина умерла в больнице, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.



Фото: ГАИ

По информации инспекторов, днем 9 июля 75-летняя велосипедистка ехала по улице Октябрьской агрогородка Полесский и попала под колеса встречного автомобиля ГАЗ, которым управлял 44-летний мужчина. Сообщается, что женщина начала поворачивать налево в непосредственной близости от микроавтобуса.

В результате ДТП пенсионерка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение больницы, где через несколько часов умерла.