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На минском предприятии были задолженности по зарплате, но их не отражали в статистике
Источник материала: Tut.by
Минская организация скрывала задолженность по зарплате и не подавала информацию об этом в отчетах. Возбуждено уголовное дело,
Прокуратура возбудила уголовное дело о служебном подлоге.
Подозреваемый — руководитель одного из предприятий Октябрьского района Минска. В 2020 году на предприятии систематически допускали задолженность по выплате зарплаты сотрудникам, но в государственной статистической отчетности сведения об этом не отражали.
Указания подчиненным не отражать такую информацию давал директор, это незаконно. Так он хотел избежать проверок и административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.
Уголовное дело приняла к своему производству прокуратура района.
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Минская организация скрывала задолженность по зарплате и не подавала информацию об этом в отчетах. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Генпрокуратуры.
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