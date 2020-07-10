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На минском предприятии были задолженности по зарплате, но их не отражали в статистике

10.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская организация скрывала задолженность по зарплате и не подавала информацию об этом в отчетах. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Генпрокуратуры.


Фото: TUT.BY

Прокуратура возбудила уголовное дело о служебном подлоге.

Подозреваемый — руководитель одного из предприятий Октябрьского района Минска. В 2020 году на предприятии систематически допускали задолженность по выплате зарплаты сотрудникам, но в государственной статистической отчетности сведения об этом не отражали.

Указания подчиненным не отражать такую информацию давал директор, это незаконно. Так он хотел избежать проверок и административной ответственности за несвоевременную выплату зарплаты.

Уголовное дело приняла к своему производству прокуратура района.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская организация скрывала задолженность по зарплате и не подавала информацию об этом в отчетах. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Генпрокуратуры.
 
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