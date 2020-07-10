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В Могилёве спасатели доставали из колодца 11-летнего ребёнка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 июля в Могилёве ребёнок упал в канализационный колодец глубиной 4 м.
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Спасённый с ушибом поясничной области спины и ссадинами был доставлен в больницу. После осмотра ребёнка отпустили домой.
На прошлой неделе помощь спасателей потребовалась другому несовершеннолетнему.
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Новости Беларуси. 9 июля в Могилёве ребёнок упал в канализационный колодец глубиной 4 м. По сведениям Могилёвского ОУМЧС, информация о пострадавшем поступила...
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