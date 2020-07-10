 Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже

Источник материала: Виртуальный Брест

09.07.2020 года в 22-28 в Столинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме в аг. Коротичи.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова происходило горение во встроенном кирпичном гараже дома, хозяева находились на улице.







Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС . Огнем повреждено имущество в гараже, скутер и мотоцикл, сайдинг фасада дома на площади 1,5 кв. метра. При самостоятельном тушении пожара получил термические ожоги кистей рук и ноги сын хозяина дома, 2003 г.р., который госпитализирован.





Причина пожара устанавливается.