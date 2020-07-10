ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже

10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

09.07.2020 года в 22-28 в Столинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме в аг. Коротичи.

Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова происходило горение во встроенном кирпичном гараже дома, хозяева находились на улице.

Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже
 Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже

Пожар локализован и ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждено имущество в гараже, скутер и мотоцикл, сайдинг фасада дома на площади 1,5 кв. метра. При самостоятельном тушении пожара получил термические ожоги кистей рук и ноги сын хозяина дома, 2003 г.р., который госпитализирован.

Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже

Причина пожара устанавливается.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  09.07.2020 года в 22-28 в Столинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме в аг. Коротичи. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Расставание с женихом по телефону, серьезный диагноз и новая любовь. История топ-теннисистки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика