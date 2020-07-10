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Житель Столинского района получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить пожар в гараже
10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
09.07.2020 года в 22-28 в Столинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме в аг. Коротичи.
К моменту прибытия подразделений
Пожар локализован и ликвидирован работниками
Причина пожара устанавливается.
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09.07.2020 года в 22-28 в Столинский РОЧС поступило сообщение о пожаре в 2-этажном жилом доме в аг. Коротичи. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова...
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