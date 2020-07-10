Когда комариные укусы опасны для организма? Рассказывает дерматолог

Источник материала: ОНТ

Врач-дерматолог Лариса Алексеева в интервью радио Sputnik рассказала, когда комариные укусы опасны для организма человека, пишет «РИА Новости».

Для большинства людей комариные укусы – просто неприятная мелочь, потому что они могут чесаться и зудеть. Однако укусы особенно чувствительных мест – исключения.

Такие последствия могут появиться крайне редко, но если это случилось, то срочно нужна профессиональная помощь.

Фото: pixabay

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