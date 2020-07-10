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Когда комариные укусы опасны для организма? Рассказывает дерматолог
Источник материала: ОНТ
Врач-дерматолог Лариса Алексеева в интервью
Для большинства людей комариные укусы – просто неприятная мелочь, потому что они могут чесаться и зудеть. Однако укусы особенно чувствительных мест – исключения.
Такие последствия могут появиться крайне редко, но если это случилось, то срочно нужна профессиональная помощь.
Фото: pixabay
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Врач-дерматолог Лариса Алексеева в интервью радио Sputnik рассказала, когда комариные укусы опасны для организма человека, пишет «РИА Новости». Для большинства людей...
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