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В Гродно женщина побежала на красный и попала под колеса автомобиля
Источник материала: Tut.by
Женщина получила травмы в аварии, которая произошла 9 июля, около 10.30, в Гродно. Об этом
Предварительно установлено, что 38-летний водитель Ford ехал по улице Магистральной со стороны улицы Щорса в направлении улица Тавлая в крайней левой полосе и сбил 56-летнюю женщину, которая побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда женщина получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.
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В результате наезда женщина получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.
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