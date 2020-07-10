ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Гродно женщина побежала на красный и попала под колеса автомобиля

10.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Женщина получила травмы в аварии, которая произошла 9 июля, около 10.30, в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель Ford ехал по улице Магистральной со стороны улицы Щорса в направлении улица Тавлая в крайней левой полосе и сбил 56-летнюю женщину, которая побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора.


В результате наезда женщина получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате наезда женщина получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор длинных вкладов в рублях: на что рассчитывать тем, кто рискнет выбрать депозит на 2−3 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика