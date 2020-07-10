В Гродно женщина побежала на красный и попала под колеса автомобиля

Источник материала: Tut.by

Женщина получила травмы в аварии, которая произошла 9 июля, около 10.30, в Гродно. Об этом сообщили в областной ГАИ.

Предварительно установлено, что 38-летний водитель Ford ехал по улице Магистральной со стороны улицы Щорса в направлении улица Тавлая в крайней левой полосе и сбил 56-летнюю женщину, которая побежала через дорогу на запрещающий сигнал светофора.





В результате наезда женщина получила различные телесные повреждения и была госпитализирована.