В Лунинецком районе похоронили жестоко убитого отца семерых детей

Источник материала: Виртуальный Брест

Лунинецкий район сотрясла весть о преступлении, совершённом в деревне Бостынь: молодой человек убил своего соседа, отца семерых детей.





8 июля были похороны. 9 июля корреспондент МП побывал вместе с родственниками на могиле жертвы преступления Руслана Патрушева.

Со слов вдовы, Елены, подозреваемый в совершении убийства Сергей Кучеренко известен в деревне, несмотря на юный возраст – 24 года, своим аморальным поведением. Злоупотреблял не только алкоголем, но вдобавок ещё и таксикоман. В прошлом году забрался в дом бабушки на хуторе и принялся её душить. Но за это преступление не был наказан лишением свободы, хотя на учёт в РОВД был поставлен.





— В тот день они вместе укладывали плитку в доме Сергея, с ними трудился ещё один человек, — рассказывает по дороге на кладбище Елена Патрушева. – Ничто не предвещало беды. Они шутили, работали. Да, выпили потом, но всё было нормально. Поэтому я очень удивилась, когда ко мне пришёл этот соседский парень и принялся подробно рассказывать, как убивал моего мужа. Сказал ему, что в лесу в двух километрах от дома у него припрятана бутылка водки. Решили пойти. С собой он прихватил «газовый» ключ. Там они, наверное, выпили, потому что в яме лежали и бутылка, и ключ. Яма, скорее всего, была выкопана раньше, но неизвестно кем, так как края успели затянуться зеленью. Теперь там всё выровнено. Ещё он добавил, что, не добив ключом, придавил коленом горло. А после этого закопал. За лопатой сбегал домой после всего случившегося. Конечно же, поверить в это я никак не могла – они же работали так дружно да ещё с шутками-прибаутками. А на следующий день, 7 июля, выяснилось, что этот человек говорил правду.









В деревне все знают о трагедии и даже нашёптывают её причину. Но до вынесения судебного вердикта оглашать полученные сведения пока нельзя. Следственные органы подробно разбираются в данном уголовном деле.

Теперь на руках у Елены Патрушевой семеро детей, младшей Руслане на днях исполнится 3 годика. А ещё в семье воспитываются Даша и Даник, которые сейчас в детском лагере «Спутник» на Белом озере, Вячеслав, Максим и Руслан. Дети ухоженные и развитые. Старшему Виталию, 18 лет. Без поддержки государства не обходится, дом тоже предоставлен государством.









Единственное фото мужа Руслана Александровича Патрушева жена нашла в смартфоне

Что же касается покойного, то, по словам здешнего почтальона Владимира Зылевича, у него были «золотые руки».

— Он делал такие прицепы к легковым автомобилям, что даже любое предприятие могло бы брать пример. Правда, в последнее время уже не те силы были, но мастер есть мастер, — заключил Владимир Николаевич.

Всё это записано со слов людей. Мнения могут быть субъективными.