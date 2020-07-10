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Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов

10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Национальный банк предлагает обсудить изменения в правовом регулировании гарантированного возмещения банковских вкладов физлиц. Законопроект, предусматривающий корректировку закона "О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц", вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА.

Нацбанк предлагает обсудить изменения в гарантированном возмещении банковских вкладов

Одно из предлагаемых новшеств - ввести гарантированное возмещение банковских вкладов индивидуальных предпринимателей с установлением для них ограничения по сумме возмещения.

По данным на 1 января 2020 года, вклады в банках были у 205 тыс. ИП, остатки по ним составляли Br377,2 млн (1,6% от общей суммы вкладов физлиц). Предполагается, что предоставление ИП гарантии возмещения вкладов не окажет серьезного влияния на функционирование системы гарантированного возмещения.

Ограничение по сумме возмещения для ИП предлагается установить на уровне Br100 тыс. На 1 января 2020 года вклады 99,8% ИП не превышали эту сумму. На их счетах размещены 80,38% от общей суммы средств ИП в банках.

Проектом закона предлагается сократить с одного месяца до 7 дней срок выплаты возмещения вкладов по заявлениям, не требующим дополнительного изучения; предоставить физлицам, не являющимся ИП, возможность выбрать наличный или безналичный способ выплаты возмещения; увеличить с 2 до 5 лет продолжительность времени, в течение которого вкладчики вправе обратиться за возмещением.

Законопроект предусматривает переход к системе дифференцированных взносов банков в резерв Агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц. Величина взносов банков будет зависеть от уровня рисков банков. Агентству также хотят дать больше возможностей для инвестирования свободных средств.

 
 
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  Национальный банк предлагает обсудить изменения в правовом регулировании гарантированного возмещения банковских вкладов физлиц. Законопроект,...
 
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