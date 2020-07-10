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Сезон заготовки черники в Брестской области начался на две недели позже прошлогоднего

10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Кооператоры Брестской области начали массовый сезон заготовки черники, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела заготовок, рынков и внешнеэкономической деятельности облпотребсоюза Валерий Капитанчик.

Сезон заготовки черники в Брестской области начался на две недели позже прошлогоднего

Кооператоры юго-западного региона приступили к массовой заготовке черники в первые выходные июля. Это на две недели позже прошлогодних сроков. Уже закуплено более 40 т лесной ягоды. Основные сырьевые зоны - Ивацевичский, Пинский и Ганцевичский районы. Закупочная цена на чернику варьируется от Br3 до Br3,6 за 1 кг.

"В этом году ягода некрупная, на ее калибр повлияла погода. По оценкам сборщиков, сезон будет недолгим, - сказал Валерий Капитанчик. - Реализуем чернику в розничной торговле, поставляем на перерабатывающие предприятия. Готовим также партии для отгрузки на экспорт. Есть интерес со стороны России, Польши и балтийских стран".

В Брестской области подходит к концу сезон заготовки клубники. Облпотребсоюз закупил ее 645 т, что на четверть больше прошлогодних объемов. Ягоду доставляют в торговые сети, на перерабатывающие предприятия для производства варенья, джемов, детского питания. На экспорт поставлено 120 т клубники.

Одновременно кооператоры Брестской области принимают от населения овощи (огурцы, томаты, капусту) и садовые ягоды. В том числе приступили к заготовке смородины и вишни.

 
 
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  Кооператоры Брестской области начали массовый сезон заготовки черники, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела заготовок, рынков и внешнеэкономической...
 
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