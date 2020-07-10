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Обзор длинных вкладов в рублях: на что рассчитывать тем, кто рискнет выбрать депозит на 2−3 года

10.07.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставка рефинансирования с 1 июля сократилась до 7,75% годовых. Однако большинство ставок по длинным депозитам в национальной валюте по-прежнему находятся в районе отметки в 13% годовых. FINANCE.TUT.BY традиционно рассказывает о самых выгодных вариантах в каждом из банков.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ставки по депозитам в обзоре актуальны на 9 утра 10 июля.

К двухгодичному вкладу Белагропромбанк добавил 0,4% годовых, а Беларусбанк — 2,4% годовых. Последний тем самым приблизился к большинству и теперь находится на достаточно выгодной позиции. Однако ставка по вкладу на 3 года в Беларусбанке теперь составляет 10,73% годовых (на 0,25% годовых меньше, чем в прошлом месяце).

Некоторые банки решили, что ставки выше 13% — это слишком при ставке рефинансирования 7,75% годовых. Так, Банк ВТБ сократил ставки на 0,6% и 0,3% годовых по вкладам на 2 и на 3 года соответственно. Банк Дабрабыт — на 0,5%.

Самая высокая ставка в этом сегменте сегодня по-прежнему 13,5% годовых (депозит в Paritetbank на 2 и 3 года), самая низкая — 10,9% (БПС-Сбербанк на 2 года) и 10,4% (МТБанк на 3 года) годовых.

Банк, депозит

Срок

Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

 2 года 13,4% (-0,6%), 12,8%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

 3 года 13,1% (-0,3%), 12,8%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

26 месяцев

12% (-), 12%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2, 3 года

12,6% / 12,6% (+0,4% / -), 13% / 12,6%

Беларусбанк,
Классик

2 года

10,95% (+2,4%), 12,35%

Беларусбанк,
Классик детский

3 года

10,98% (-0,25%), 10,73%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2 года

13% (-), 13%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2, 3 года

11,65% (-), 11,65%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2, 3 года

10,9% (-), 10,9%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2 года

12,5% (-0,5%), 12%

Банк Решение,
Online-решение

24 месяца

12,1% (-), 12,1%

МТБанк,
МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,
Клевер

2, 3 года

13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%

Приорбанк,
Выше.net

24 месяца

13% (-), 13%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

13% (-), 13%

Банк, депозит

Срок

Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

 2 года 13,4% (-0,6%), 12,8%

Банк ВТБ,
ВТБ-Enter

 3 года 13,1% (-0,3%), 12,8%

Альфа-Банк,
Альфа-Вклад

26 месяцев

12% (-), 12%

Белагропромбанк,
Плюс к стабильности

2, 3 года

12,6% / 12,6% (+0,4% / -), 13% / 12,6%

Беларусбанк,
Классик

2 года

10,95% (+2,4%), 12,35%

Беларусбанк,
Классик детский

3 года

10,98% (-0,25%), 10,73%

Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д

2 года

13% (-), 13%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2, 3 года

11,65% (-), 11,65%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй

2, 3 года

10,9% (-), 10,9%

Банк Дабрабыт,
Шчодры

2 года

12,5% (-0,5%), 12%

Банк Решение,
Online-решение

24 месяца

12,1% (-), 12,1%

МТБанк,
МТБелки

36 месяцев

10,4% (-), 10,4%

Paritetbank,
Клевер

2, 3 года

13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5%

Приорбанк,
Выше.net

24 месяца

13% (-), 13%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года

13% (-), 13%

 
 
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