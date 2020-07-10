Обзор длинных вкладов в рублях: на что рассчитывать тем, кто рискнет выбрать депозит на 2−3 года

Ставка рефинансирования с 1 июля сократилась до 7,75% годовых. Однако большинство ставок по длинным депозитам в национальной валюте по-прежнему находятся в районе отметки в 13% годовых. FINANCE.TUT.BY традиционно рассказывает о самых выгодных вариантах в каждом из банков.
Ставки по депозитам в обзоре актуальны на 9 утра 10 июля.
К двухгодичному вкладу Белагропромбанк добавил 0,4% годовых, а Беларусбанк — 2,4% годовых. Последний тем самым приблизился к большинству и теперь находится на достаточно выгодной позиции. Однако ставка по вкладу на 3 года в Беларусбанке теперь составляет 10,73% годовых (на 0,25% годовых меньше, чем в прошлом месяце).
Некоторые банки решили, что ставки выше 13% — это слишком при ставке рефинансирования 7,75% годовых. Так, Банк ВТБ сократил ставки на 0,6% и 0,3% годовых по вкладам на 2 и на 3 года соответственно. Банк Дабрабыт — на 0,5%.
Самая высокая ставка в этом сегменте сегодня по-прежнему 13,5% годовых (депозит в Paritetbank на 2 и 3 года), самая низкая — 10,9% (БПС-Сбербанк на 2 года) и 10,4% (МТБанк на 3 года) годовых.