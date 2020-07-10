Обзор длинных вкладов в рублях: на что рассчитывать тем, кто рискнет выбрать депозит на 2−3 года

Источник материала: Tut.by

Ставка рефинансирования с 1 июля сократилась до 7,75% годовых. Однако большинство ставок по длинным депозитам в национальной валюте по-прежнему находятся в районе отметки в 13% годовых. FINANCE.TUT.BY традиционно рассказывает о самых выгодных вариантах в каждом из банков.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Ставки по депозитам в обзоре актуальны на 9 утра 10 июля.

К двухгодичному вкладу Белагропромбанк добавил 0,4% годовых, а Беларусбанк — 2,4% годовых. Последний тем самым приблизился к большинству и теперь находится на достаточно выгодной позиции. Однако ставка по вкладу на 3 года в Беларусбанке теперь составляет 10,73% годовых (на 0,25% годовых меньше, чем в прошлом месяце).

Некоторые банки решили, что ставки выше 13% — это слишком при ставке рефинансирования 7,75% годовых. Так, Банк ВТБ сократил ставки на 0,6% и 0,3% годовых по вкладам на 2 и на 3 года соответственно. Банк Дабрабыт — на 0,5%.

Самая высокая ставка в этом сегменте сегодня по-прежнему 13,5% годовых (депозит в Paritetbank на 2 и 3 года), самая низкая — 10,9% ( БПС-Сбербанк на 2 года) и 10,4% ( МТБанк на 3 года) годовых.

Банк, депозит Срок Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2 года 13,4% (-0,6%), 12,8% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 3 года 13,1% (-0,3%), 12,8% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 26 месяцев 12% (-), 12% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2, 3 года 12,6% / 12,6% (+0,4% / -), 13% / 12,6% Беларусбанк,

Классик 2 года 10,95% (+2,4%), 12,35% Беларусбанк,

Классик детский 3 года 10,98% (-0,25%), 10,73% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2 года 13% (-), 13% Белинвестбанк,

Личный выбор 2, 3 года 11,65% (-), 11,65% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2, 3 года 10,9% (-), 10,9% Банк Дабрабыт,

Шчодры 2 года 12,5% (-0,5%), 12% Банк Решение,

Online-решение 24 месяца 12,1% (-), 12,1% МТБанк,

МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank,

Клевер 2, 3 года 13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5% Приорбанк,

Выше.net 24 месяца 13% (-), 13% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 13% (-), 13%

Банк, депозит Срок Ставка в июне (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 2 года 13,4% (-0,6%), 12,8% Банк ВТБ,

ВТБ-Enter 3 года 13,1% (-0,3%), 12,8% Альфа-Банк,

Альфа-Вклад 26 месяцев 12% (-), 12% Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 2, 3 года 12,6% / 12,6% (+0,4% / -), 13% / 12,6% Беларусбанк,

Классик 2 года 10,95% (+2,4%), 12,35% Беларусбанк,

Классик детский 3 года 10,98% (-0,25%), 10,73% Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 2 года 13% (-), 13% Белинвестбанк,

Личный выбор 2, 3 года 11,65% (-), 11,65% БПС-Сбербанк,

Сохраняй 2, 3 года 10,9% (-), 10,9% Банк Дабрабыт,

Шчодры 2 года 12,5% (-0,5%), 12% Банк Решение,

Online-решение 24 месяца 12,1% (-), 12,1% МТБанк,

МТБелки 36 месяцев 10,4% (-), 10,4% Paritetbank,

Клевер 2, 3 года 13,5% / 13,5% (-), 13,5% / 13,5% Приорбанк,

Выше.net 24 месяца 13% (-), 13% Франсабанк,

Верный расчет 2 года 13% (-), 13%