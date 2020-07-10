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В Пинске на набережной Пины плиты уходят под землю

10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске на набережной образовалась яма - несколько плит ушли под землю.

В Пинске на набережной Пины плиты уходят под землю

Неосмотрительность пешеходов может привести к непоправимой трагедии. Обращаем внимание коммунальных, дорожных служб – позаботьтесь о решении проблемы!

В Пинске на набережной Пины плиты уходят под землю

 
 
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  В Пинске на набережной образовалась яма - несколько плит ушли под землю. Неосмотрительность пешеходов может привести к непоправимой трагедии. Обращаем внимание...
 
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