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В Пинске на набережной Пины плиты уходят под землю
10.07.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Пинске на набережной образовалась яма - несколько плит ушли под землю.
Неосмотрительность пешеходов может привести к непоправимой трагедии. Обращаем внимание коммунальных, дорожных служб – позаботьтесь о решении проблемы!
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В Пинске на набережной образовалась яма - несколько плит ушли под землю. Неосмотрительность пешеходов может привести к непоправимой трагедии. Обращаем внимание...
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