Проект закона о гарантированном возмещение вкладов физлиц вынесен на общественное обсуждение

Источник материала: ОНТ

Национальный банк предлагает ввести возможность гарантированного возмещения банковских вкладов физлиц. Законопроект, предусматривающий корректировку соответствующего закона, вынесен на общественное обсуждение.

Одно из новшеств – ввести гарантированное возмещение банковских вкладов индивидуальных предпринимателей с установлением для них ограничения по сумме возмещения. По данным на начало года, депозиты есть у более чем 200 тысяч индивидуальных предпринимателей. Ограничение по сумме возмещения предлагается установить на уровне 100 тысяч рублей – вклады большинства ИП её не превышают. Проектом закона предлагается сократить с одного месяца до 7 дней срок выплаты возмещения вкладов по заявлениям, не требующим дополнительного изучения.

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