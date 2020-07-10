Гипертонический криз или паническая атака? Врач объясняет, как разобраться с симптомами

Источник материала: Tut.by

Перепутать гипертонический криз и паническую атаку очень просто. У них одинаковые симптомы: тахикардия, повышение давления, тошнота, дрожь, головная боль, головокружение, одышка, чувство давления за грудиной… О том, как различать их (что важно и для экстренной самопомощи, и для последующего лечения), рассказывает врач общей практики Полина Кирко.



Полина Кирко врач общей практики городской поликлиники № 4 в Гродно городской поликлиники № 4 в Гродно

Почему так важно отличить гипертонический криз от панической атаки?

Гипертонический криз — это неотложное состояние, вызванное резким повышением артериального давления, с развитием неврологических, сердечных и других вегетативных симптомов. Без своевременного вмешательства возможны осложнения и летальный исход.

Паническая атака — внезапный необъяснимый приступ тревоги, сопровождаемый беспричинным страхом. Происходит в сочетании с различными вегетативными (соматическими) симптомами. По старинке врачи называют это вегетососудистой или нейроциркуляторной дистонией, неврозом сердца. При таком состоянии осложнений не возникает.

Что провоцирует появление гипертонического криза?

Причиной чаще всего является длительный прием препаратов от давления (в частности бета-блокаторов) и резкая их отмена. Чем выше дозировка бета-блокатора, тем больше новых рецепторов к адреналину вырабатывается, потому что он выполняет жизненно важную функцию для организма. И при отмене препарата уже меньшая доза адреналина будет вызывать сильнейший эффект.

Также причинами криза может быть прием нестероидных противовоспалительных (обезболивающих) препаратов (чаще производные диклофенака), антидепрессантов; болезни почек, опухоли надпочечников, васкулиты, болезни соединительной ткани; длительное применение сосудосуживающих препаратов (капель в нос) при гипертензии; травмы головы или отравления наркотическими веществами.

А паническую атаку?

Основная причина — длительная тревога, с которой человек не в силах самостоятельно справиться. Эмоции тревоги и страха возникают в лимбической системе головного мозга, отвечающей за вегетативную регуляцию внутренних органов — так мозг «общается» с телом через эмоции. Включается нейрогуморальная защитная реакция «бей и беги», что в итоге приводит к выбросу адреналина для мобилизации сил. Адреналин сужает сосуды, заставляет сердце биться чаще, дышать приходится интенсивнее, чтобы обеспечить кислородом кровь и мобилизованные мышцы (это провоцирует дрожь). Человек пугается, потому что в это момент он не дерется и не бежит, а чаще спит — и около 5 утра (в это время растет активность симпатической нервной системы, отвечающей за возбуждение) просыпается с набором симптомов. Когда появляется страх, адреналина выбрасывается еще больше, и приступ затягивается до тех пор, пока последняя порция адреналина не «утилизируется».



Фото: unsplash.com

Как различить состояния?

Для двух случаев характерно повышение артериального давления, но в случае с паническими атаками систолическое давление (верхняя цифра), как правило, не больше 180 мм рт. ст., для гипертонического криза (особенно II типа), характерны более высокие цифры — от 180 и выше.

Классическая паническая атака длится до часа, а гипертонический криз — от нескольких часов до нескольких суток. Отличие будет и в регулярности: гипертонический криз случается не часто, атаки могут настигать раз в месяц, в неделю или даже каждый день.

Не самый характерный признак, однако гипертоническому кризу чаще предшествует наличие артериальной гипертензии в анамнезе, другие органические патологии (сердца, почек, надпочечников и пр.), при панических атаках сопутствующих болезней может и не быть.

Как будет отличаться лечение?

При панической атаке давление снижается без медикаментозных вмешательств, при гипертоническом кризе не рекомендовано даже медикаментозно снижать давление более чем на 20−25% в течение двух часов.

Однако при панических атаках и повторных жалобах на высокое давление, тахикардию, одышку, головокружение, тошноту человеку нередко выставляется диагноз артериальная гипертензия. Лечение, соответственно, осуществляется антигипертензивными препаратами, которые блокируют выплеск напряжения в теле через снижение чувствительности рецепторов, а это приводит к учащению приступов и требует повышения дозировки препарата. На самом же деле, доказательным способом лечения панических атак без рецидивов является когнитивно-поведенческая терапия, которая длится, как правило, не меньше месяца. На первом этапе также эффективны противотревожные препараты.

Как проходит такая терапия?

Первое направление — восстановление общего психобиологического резерва через психогигиену. Представьте, что кора головного мозга — это сосуд с нейромедиаторами, отвечающими за все процессы в нем. Когда мы испытываем негативную эмоцию, при этом ничего не предпринимаем для исправления мыслей или ситуации, а начинаем ее подавлять, мы растрачиваем содержимое сосуда. Когда оно снижается до критического уровня, начинают включаться старые структуры мозга — это лимбическая система, которая решает задачу как умеет — через регуляцию функций в теле.

Задача человека не тратить содержимое сосуда, а постоянно восполнять. Для этого замечать все хорошее, что происходит вокруг, не обесценивать привычные мелочи. Замечать свои эмоции и понимать, какая потребность не удовлетворена при негативных. Научиться продуктивно реагировать на стрессы — вместо длительных переживаний переключаться на деятельность, направленную на решение проблемы. И, конечно, уметь расслабляться через медитации, музыку, сон, творчество, спорт, переключать внимание на разные виды деятельности, чтобы не выгорать на работе.

Второе направление — изменение разрушительных установок в мышлении, которые приводят к повышению тревожности. Одна из очень известных установок — «а вдруг?» Человек думает: «Вдруг случится самое страшное»? И на этом не останавливается, а разгоняет ситуацию в воображении до вселенских масштабов. Но мозгу все равно, реален этот страх или вымышлен: он отвечает эмоцией, которую приходится сдерживать. Через такой алгоритм мышления пропускается большинство событий, и так человек зарабатывает тревожное расстройство.

Как себе помочь в момент панической атаки?

Переключить внимание: сфокусироваться на форме, цвете окружающих предметах, запахах, звуках или теме разговора. Использовать диафрагмальное дыхание: грудная клетка во время вдоха не движется, а живот поднимается. Заняться спортом, физической активностью (желательно на свежем воздухе). Если получится, то осознать, что вашему здоровью ничего не угрожает и дать панике развернуться на полную мощь, при этом как бы наблюдать за ней со стороны.

Однако все эти советы помогут только в первое время. Дальше нужно изменить негативные установки мышления, которые приводят к тревожности и страху, чтобы панические атаки не возобновлялись.

Использование материала в полном объеме разрешено только медиаресурсам, заключившим с TUT.BY партнерское соглашение. За информацией обращайтесь на nn@tutby.com