Источник материала: ОНТ

Избран новый председатель Еврогруппы – им стал Министр финансов государственных расходов и реформ Ирландии.

Первоочередная задача, сообщил сам Паскаль Донохью, выполнять обязанности конструктивным образом и попытаться принять незамедлительные решения, которые могут противостоять беспрецедентному кризису, связанному с пандемией.

Еврогруппа – это неформальный совет министров финансов стран-членов еврозоны. Он собирается для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес для стран зоны евро. Особое внимание при этом уделяется экономической политике

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