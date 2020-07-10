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Избран новый председатель Еврогруппы
Источник материала: ОНТ
Избран новый председатель Еврогруппы – им стал Министр финансов государственных расходов и реформ Ирландии.
Первоочередная задача, сообщил сам Паскаль Донохью, выполнять обязанности конструктивным образом и попытаться принять незамедлительные решения, которые могут противостоять беспрецедентному кризису, связанному с пандемией.
Еврогруппа – это неформальный совет министров финансов стран-членов еврозоны. Он собирается для обсуждения вопросов, представляющих общий интерес для стран зоны евро. Особое внимание при этом уделяется экономической политике
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Избран новый председатель Еврогруппы – им стал Министр финансов государственных расходов и реформ Ирландии. Первоочередная задача, сообщил сам Паскаль Донохью,...
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