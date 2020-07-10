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Новая функция Chrome снизит расход батареи ноутбуков и смартфонов
10.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Google хочет добавить в 86-ю версию браузера Chrome экспериментальную функцию, которая позволит снизить расход батареи на 28%.
Как пишет Fossbytes, экспериментальная функция будет выключать ненужные JavaScript-трекеры и таймеры на фоновых вкладках. И только благодаря этому, по подсчетам разработчиков, время автономной работы
Кстати, похожая функция уже работает в Safari (браузер Apple).
Некоторые пользователи Chrome 86 уже могут протестировать сырую версию функции. Вскоре она будет доступна на всех компьютерах и смартфонах.
СБ
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Google хочет добавить в 86-ю версию браузера Chrome экспериментальную функцию, которая позволит снизить расход батареи на 28%. Как пишет Fossbytes, экспериментальная функция...
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