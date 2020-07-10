Новая функция Chrome снизит расход батареи ноутбуков и смартфонов

Источник материала: Вороновская газета





Google хочет добавить в 86-ю версию браузера Chrome экспериментальную функцию, которая позволит снизить расход батареи на 28%.

Как пишет Fossbytes, экспериментальная функция будет выключать ненужные JavaScript-трекеры и таймеры на фоновых вкладках. И только благодаря этому, по подсчетам разработчиков, время автономной работы ноутбуков может увеличиться на 28%, или примерно на два часа. Конечно, если пользоваться только интернетом. Дольше будет держаться и заряд смартфона.

Кстати, похожая функция уже работает в Safari (браузер Apple).

Некоторые пользователи Chrome 86 уже могут протестировать сырую версию функции. Вскоре она будет доступна на всех компьютерах и смартфонах.

СБ