Топ-5 самых ядовитых грибов Беларуси

Источник материала: ОНТ

Ежегодно в Беларуси происходят случаи отравления людей грибами. Для кого-то беспечность становится уроком на будущее, а для кого-то будущее уже никогда не наступит. Портал np.by рассказал о 5 самых ядовитых грибах Беларуси, которые лучше обходить стороной.

1. Свинушки

Эти грибы на протяжении долгого времени находились в категории условно-съедобных грибов. Но недавно они попали в категорию ядовитых. Свинушки отличаются способностью впитывать в себя радиацию и следы тяжёлых металлов. Помимо этого, они содержат опасные для человека яды. Особенно опасны данные грибы для людей с заболеваниями ЖКТ.





фото: livejournal.com

2. Опёнок ложный

Для молодых грибов характерна шляпка в форме колокольчика. У грибов постарше шляпка становится более плоской. Цвет у шляпки обычно красновато-жёлтый или жёлто-оранжевый. В средней части имеется потемнение. Примечательно то, что на его ножке нет колечка-«воротничка».

Благодаря своему яркому горькому вкусу, от которого невозможно избавиться даже при тепловой обработке, данный гриб редко становится причиной смерти. Из-за того, что обычно человек употребляет небольшое количество таких грибов, удаётся избежать тяжёлых последствий.





фото: sites.google.com

3. Мухомор

Зачастую эти красивые на первый взгляд грибы путают с сыроежками и даже подосиновиками. К слову, некоторых грибников даже не смущает наличие «хлопьев» на шляпке. Инкубационный период при отравлении мухоморами составляет от полутора до трёх часов. После этого начинается рвота, диарея, повышенное слюнотечение. Человек может даже впасть в кому, которая грозит уже летальным исходом.





фото: depositphotos.com

4. Строчки

Ранее данный гриб считался условно-ядовитым. Но в последнее время резко возросло количество летальных исходов из-за его употребления. Даже правильное приготовление этих грибов не может гарантировать вам безопасность.





фото: agroflora.ru

5. Бледная поганка

Бледная поганка считается самым опасным грибом в лесу. Зачастую её путают с шампиньонами или сыроежками. Около 50% случаев отравления поганками заканчиваются смертью. Первые признаки отравления обычно проявляются в течение трёх десяти часов. После этого начинается рвота, диарея, острые боли в животе. Если не оказать во время первую помощь, то может развиться желтуха. В самых тяжёлых случаях может наступить летальный исход.





фото: goodfon.ru

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