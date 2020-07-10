ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Это уже совершенно другой, новый и инновационный подход». Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры

10.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Как юному спортсмену получить президентскую стипендию?

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:
Это уже совершенно другой новый и инновационный подход к поиску талантливых детей, основанный уже не только, как ребенок выступает непосредственно на спортивных соревнованиях, но и основанный на научном подходе, изучает именно функциональные возможности организма ребенка.

Расскажу, как это работает. Все дети у нас занимаются физкультурой в школе, сдают определенные нормативы, упражнения, учителя физкультуры данные этих тестирований вносят в специально разработанную программу и уже федерации, и сами спортивные юношеские школы, которые хотят присмотреть себе в резерв ребят, могут пользоваться этой программой и уже посмотреть по этим параметрам детей.

На втором этапе они уже приезжают в специальном оборудовании и проводят более глубокое тестирование для того, чтобы выявить предрасположенность организма к занятиям определенными видами спорта. Во многих странах этот подход давно уже используется и приносит свои плоды и успехи.

Люди в материале: Анастасия Кулик

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Как юному спортсмену получить президентскую...
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-5 самых ядовитых грибов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика