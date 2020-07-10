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«Это уже совершенно другой, новый и инновационный подход». Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры
Источник материала: СТВ
Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры, узнали в программе
Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Президентского спортивного клуба:
На втором этапе они уже приезжают в специальном оборудовании и проводят более глубокое тестирование для того, чтобы выявить предрасположенность организма к занятиям определенными видами спорта. Во многих странах этот подход давно уже используется и приносит свои плоды и успехи.
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«Это уже совершенно другой, новый и инновационный подход». Как будут искать талантливых спортсменов на уроках физкультуры
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