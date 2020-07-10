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Погода на выходные: в Беларуси будет дождливо и холодно

10.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Свежо и дождливо в Беларуси будет на ближайших выходных.  

По информации Белгидромета, в субботу – 11 июля – ночью температура составит от +14°C до +20°C, днем ожидается от +20°C до +26°C, по юго-восточной части страны – до +27°C..+32°C.  

На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами ночью, днем по юго-востоку – грозы. В некоторых районах при грозах будут сильные ливни и град.

Днем ожидается усиление ветра. Его порывы составят до 15-20 метров в секунду.      

В воскресенье – 12 июля – ночью температура составит от +8°C до +15°C,по юго-востоку – от +16°C до +19°C. В дневное время прогнозируется от  +13°C до +20°C, по юго-восточной части страны – до +21°C..+28°C.  

На большей части территории страны пройдут дожди. Местами – сильные дожди с грозами.  

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Новости Беларуси. Свежо и дождливо в Беларуси будет на ближайших выходных.   По информации Белгидромета, в субботу – 11 июля – ночью температура составит от +14°C до...
 
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