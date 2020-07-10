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Погода на выходные: в Беларуси будет дождливо и холодно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Свежо и дождливо в Беларуси будет на ближайших выходных.
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На большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Местами ночью, днем по юго-востоку – грозы. В некоторых районах при грозах будут сильные ливни и град.
В воскресенье – 12 июля – ночью температура составит от +8°C до +15°C,по юго-востоку – от +16°C до +19°C. В дневное время прогнозируется от +13°C до +20°C, по юго-восточной части страны – до +21°C..+28°C.
На большей части территории страны пройдут дожди. Местами – сильные дожди с грозами.
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Новости Беларуси. Свежо и дождливо в Беларуси будет на ближайших выходных. По информации Белгидромета, в субботу – 11 июля – ночью температура составит от +14°C до...
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