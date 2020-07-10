ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фотограф показал редкий снимок. Какая зебра из двух смотрит в камеру?

10.07.2020 13:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Фотограф сделал снимок двух зебр и поделился им на своей странице в Twitter. Теперь люди пытаются понять, которое из этих животных смотрит в камеру.

Как сообщает Insider, в прошлом году индийский фотограф из Нагпура Сарош Лодхи посетил национальный заповедник Масаи-Мара в Кении. Мужчина фотографировал зебр и в какой-то момент увидел, как две особи общаются друг с другом.

Фотограф показал редкий снимок. Какая зебра из двух смотрит в камеру?
Фото: instagram.com/saroshlodhi 

Лодхи сосредоточился на них и начал ждать, чтобы сделать интересный кадр. К удивлению фотографа, зебры стали так, что создали оптическую иллюзию. Сарош в тот же миг нажал на кнопку.

И буквально несколько дней назад фотограф захотел повеселить своих подписчиков. Мужчина опубликовал снимок и спросил: «Какая зебра впереди? Левая или правая?»

Фотограф показал редкий снимок. Какая зебра из двух смотрит в камеру?
Фото: twitter.com/saroshlodhi 

Пользователи соцсетей долго спорили, но всё-таки нашли правильный ответ. В камеру смотрит левая зебра.

По словам Лодхи, он занимается фотографированием дикой природы уже более 20 лет, но некоторые снимки навсегда остаются в его памяти. И этот кадр – один из таких.

Ранее мы рассказывали о 19-летнем студенте, который смог сделать невероятно редкий снимок.

Парень запечатлел момент чихания оленя-альбиноса – здесь подробнее.

Люди в материале: Сарош Лодхи, Sarosh Lodhi

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф сделал снимок двух зебр и поделился им на своей странице в Twitter. Теперь люди пытаются понять, которое из этих животных смотрит в камеру. Как сообщает Insider, в...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Тимы Белорусских - новый клип. Как думаете, на какой трек?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика