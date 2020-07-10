|
У Тимы Белорусских - новый клип. Как думаете, на какой трек?
Источник материала: Tut.by
У белорусского поп-исполнителя Тимы Белорусских
Новый ролик Тимы — клип на сингл «Фотопленка», который вышел в апреле этого года и посвящен теме разрыва отношений. Песня стала очередным хитом молодого музыканта. Видео на нее стилизовано под кадры потертой фотопленки, а сам Тима — единственный персонаж клипа. Посмотреть ролик можно
В Instagram артиста под видео
Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — белорусский певец и автор песен, начавший сольную карьеру в 2017 году. Изначально Белорусских выступал под псевдонимом SAMZANOV, под которым выпустил 23 трека, но они не принесли музыканту широкой известности. Популярность пришла к Белорусских после выхода сингла «Мокрые кроссы» в 2018 году. Затем вышла песня «Незабудка», тоже ставшая хитом.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У белорусского поп-исполнителя Тимы Белорусских вышел новый клип на трек «Фотопленка». Посмотреть его можно только в «Яндекс.Эфире». Фото предоставлено...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)