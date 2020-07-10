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Старую шведскую дачу после ремонта не узнать. Так выглядит настоящий скандинавский стиль
Источник материала: Tut.by
До недавнего времени дачный дом недалеко от Стокгольма был типичным представителем шведской загородной застройки — простая скатная кровля, яркий красный фасад. Однако новым владельцам нужно было что-то более современное и они затеяли реконструкцию. Как
Этот дом находится в городке Валлентуна недалеко от Стокгольма. Он был построен в 1960-х и всю свою жизнь выглядел одинаково — владельцы лишь иногда перекрашивали красные стены.
Архитекторы
Реконструкция была полной — целыми остался лишь каркас и крыша. Стены утеплили современной теплоизоляцией. Боковые фасады облицевали металлом. На торцах дома фасады зашили кедровой доской.
Как изменился интерьер в доме подробно пишет
Во всех комнатах постелили полы из дуба под белым маслом, за исключением холла. Там использовали плитку с имитацией дерева.
На фото ниже — санузел в старом доме до реконструкции. После ремонта он стал полноценной ванной комнатой: помимо ванны его оснастили и душевым отсеком.
До ремонта дом был одноэтажным, с холодным чердаком. После реконструкции появился жилой мансардный этаж. Там сейчас находятся три спальни и санузел.
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Реконструкция старого шведского дома.
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