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Старую шведскую дачу после ремонта не узнать. Так выглядит настоящий скандинавский стиль

10.07.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

До недавнего времени дачный дом недалеко от Стокгольма был типичным представителем шведской загородной застройки — простая скатная кровля, яркий красный фасад. Однако новым владельцам нужно было что-то более современное и они затеяли реконструкцию. Как пишет houzz.ru, теперь домик из 60-х не узнать.

Этот дом находится в городке Валлентуна недалеко от Стокгольма. Он был построен в 1960-х и всю свою жизнь выглядел одинаково — владельцы лишь иногда перекрашивали красные стены.


Фото: Сара Норман

Архитекторы студии AN Property Development разработали для него план реконструкции — согласно ему старый дом должен превратиться в нечто современное и уникальное .


Фото: anproperty.se

Реконструкция была полной — целыми остался лишь каркас и крыша. Стены утеплили современной теплоизоляцией. Боковые фасады облицевали металлом. На торцах дома фасады зашили кедровой доской.


Фото: anproperty.se

Как изменился интерьер в доме подробно пишет ресурс houzz.ru. Так, кухня отдалена от столовой и гостиной, но глухих перегородок и дверей между ними нет — пространство первого этажа смотрится единым.



В доме установили большие окна, они преобразили пространство. Вместо длинного узкого коридора теперь появилась эффектная перспектива с видом на яблоню в саду. На первом этаже расположены две спальни, ванная и прачечная.


Во всех комнатах постелили полы из дуба под белым маслом, за исключением холла. Там использовали плитку с имитацией дерева.


Кухня до реконструкции

Новую кухню сделали из дуба — перенесли в сторону окна и добавили остров

На фото ниже — санузел в старом доме до реконструкции. После ремонта он стал полноценной ванной комнатой: помимо ванны его оснастили и душевым отсеком.


Санузел до реконструкции. Фото: Сара Норман

После реконструкции. Фото: Сара Норман

До ремонта дом был одноэтажным, с холодным чердаком. После реконструкции появился жилой мансардный этаж. Там сейчас находятся три спальни и санузел.




Новые владельцы дома остались довольны. «Иногда все еще кажется нереальным, что этот дом на самом деле наш. Кухня и наша красивая спальня — наши любимые места в доме», — такой отзыв они оставили на сайте архитектурной студии.

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Теги: Минск
 
 
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