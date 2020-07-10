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Проливные дожди обрушились на юг Пакистана. Как минимум 15 человек пострадали
Источник материала: ОНТ
Как минимум 15 человек стали жертвами проливных дождей в городе Карачи на юге Пакистана.
Не менее шести человек погибли от удара током после обрыва проводов, девять человек - в результате обрушения крыш, падения деревьев. Движение во многих районах города затруднено, отмечаются перебои с подачей электроэнергии. За сутки здесь выпало как минимум 30 миллиметров осадков.
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Как минимум 15 человек стали жертвами проливных дождей в городе Карачи на юге Пакистана. Не менее шести человек погибли от удара током после обрыва проводов, девять...
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