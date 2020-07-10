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«Сходку» уголовных авторитетов разогнали в Лиде

10.07.2020 13:43 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Сходку» уголовных авторитетов разогнали в Лиде

9 июля в Лиде возле местного озера прошла спецоперация по задержанию 32 человек – участников «сходки» уголовных авторитетов. Бойцы СОБРа и оперативники по борьбе с оргпреступностью МВД нашли у некоторых представителей криминального мира ножи и топор. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Уточняется, что «сходку» организовал так называемый вор в законе Александр Кушнеров, известный по прозвищу «Куша». Причиной собрания стал передел сфер влияния в криминальных кругах страны, а также попытка Кушнерова «укрепиться» в Гродненской области. На встрече должны были «назначить смотрящих» за городами Гродненской области.

Участники «сходки» – представители уголовной среды возрастом от 22 до 60 лет. Большинство мужчин ранее привлекались к уголовной ответственности. Двое из них поездкой в Лиду нарушили  требования превентивного надзора. Милиция проводит проверку.


Ольга Чемоданова подчеркнула, что в 2020 году это была первая «сходка представителей криминального мира. Оперативники предполагают, что организация встречи может быть связана с освобождением из мест лишения свободы противника Кушнерова – Павла Алексеевича по кличке «Паштет, еще одного «вора в законе».

В прошлом году подобные собрания были пресечены в Минске, Лиде, Бобруйске и Полоцком районе.

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Теги: Минск
 
 
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9 июля в Лиде возле местного озера прошла спецоперация по задержанию 32 человек – участников «сходки» уголовных авторитетов. Бойцы СОБРа и оперативники по борьбе с...
 
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