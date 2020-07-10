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Хоккеист Илья Шинкевич возвращается в минское «Динамо»

10.07.2020 13:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеист Илья Шинкевич возвращается в минское «Динамо»

Защитник сборной Беларуси по хоккею Илья Шинкевич возвращается в минское «Динамо». 

Игрок обороны подписал односторонний контракт на один год. В минувшем сезоне Шинкевич выступал в составе подмосковного «Витязя». Ранее 30-летний защитник уже играл за минское «Динамо». Всего в КХЛ Илья Шинкевич провёл 326 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 27 голевых передач, был участником Матча всех звёзд Лиги. Также сыграл на четырёх чемпионатах мира в составе сборной Беларуси.

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Защитник сборной Беларуси по хоккею Илья Шинкевич возвращается в минское «Динамо».  Игрок обороны подписал односторонний контракт на один год. В минувшем сезоне...
 
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