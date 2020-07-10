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Английский бульдог помог французскому бульдогу забраться на песчаную гору (ВИДЕО)

10.07.2020 14:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Английский бульдог помог французскому бульдогу забраться на песчаную гору (ВИДЕО)

На пляже в Эдгартауне (Массачусетс, США) было снято забавное видео. Французский бульдог не мог забраться на песчаную гору, и ему на помощь неожиданно пришел английский бульдог.

Видео на YouTube сопроводили комментарием «Большая собачка помогает маленькой собачке».


Пользователи Сети шутят в комментариях, что этот ролик был создан для фанатов бульдогов во всем мире.

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На пляже в Эдгартауне (Массачусетс, США) было снято забавное видео. Французский бульдог не мог забраться на песчаную гору, и ему на помощь неожиданно пришел...
 
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