Английский бульдог помог французскому бульдогу забраться на песчаную гору (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

На пляже в Эдгартауне (Массачусетс, США) было снято забавное видео. Французский бульдог не мог забраться на песчаную гору, и ему на помощь неожиданно пришел английский бульдог.

Видео на YouTube сопроводили комментарием «Большая собачка помогает маленькой собачке».



Пользователи Сети шутят в комментариях, что этот ролик был создан для фанатов бульдогов во всем мире.

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