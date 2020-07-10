Милиция разогнала сходку уголовных авторитетов в Лиде

Источник материала: Вороновская газета





Сотрудники ГУБОПиК МВД разогнали сходку уголовных авторитетов во главе с так называемым вором в законе Александром Кушнеровым. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Спецоперация прошла днем 9 июля в Лиде. Возле местного озера оперативники по борьбе с оргпреступностью и бойцы СОБРа задержали 32 человека. Изъяты ножи и топор.

«Сходка была организована Александром Кушнеровым по прозвищу Куша. Причина собрания — передел сфер влияния в криминальных кругах Беларуси и попытка Кушнерова укрепить позиции в Гродненской области, — рассказала Ольга Чемоданова. — На встрече планировалось назначить «смотрящих» за некоторыми городами Гродненской области, в том числе за Лидой».

В собрании участвовали представители уголовной среды из разных городов страны, возраст — от 22 до 60 лет. Двое их мужчин, приехав в Лиду, нарушили требования превентивного надзора. По этому факту милиция проводит проверку.

«С начала года это первая попытка представителей криминального мира организовать сходку. Оперативники предполагают, что она связана с освобождением из мест лишения свободы другого вора в законе Павла Алексеевича по кличке Паштет, который является противником Кушнерова», — отметила Ольга Чемоданова.

В прошлом году ГУБОПиК пресекало подобные собрания в Лиде, Бобруйске, Минске и Полоцком районе.

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