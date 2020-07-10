ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

10.07.2020 15:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Примером для других Александр Лукашенко назвал работу «Атланта» в условиях пандемии. 10 июля Президент посетил это предприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главе государства рассказали, что в начале года завод, который 70 % своей продукции экспортирует, оказался в непростой ситуации. Из-за принятых некоторыми странами карантинных мер и ограничений поставки на внешние рынки просели. Но выход нашли: на заводе сделали ставку на торговлю через интернет.

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

В итоге именно в марте 2020 года здесь побили рекорд по продажам холодильников. Александр Лукашенко положительно оценил работу предприятия. При этом с повестки не снимается вопрос импортозамещения. Задача – создавать новую продукцию. На это Президент обратил особое внимание.

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Затронули и тему оплаты труда. Александр Лукашенко поручил скоррелировать зарплаты в частном секторе со средним заработком на ведущих 10 госпредприятиях. 

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Надо взять примерно 10 ведущих предприятий страны. Допустим, «Атлант», «МАЗ», «БЕЛАЗ», которые имеют самый высокий уровень зарплат. Наверху – самая высокая, десятое – пониже. Взять среднюю зарплату этих 10 и довести к исполнению всех частников. Частные предприятия не могут платить зарплату ниже своим работникам, подчиненным и специалистам, чем 10 ведущих предприятий. Я думаю, здесь нет особого напряга. Таким образом мы проконтролируем и заработную плату у тех, кто себя считает «свободным от всего».

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Александр Лукашенко также пообщался с трудовым коллективом и ребятами из студотрядов, которые уже не первый год проводят трудовое лето на заводе. Глава государства ответил на вопросы и ещё раз подтвердил правильность выбранного Беларусью пути борьбы с COVID-19. В частности, сейчас уже очевидно, что не закрыв крупнейшие предприятия, мы поступили абсолютно верно.

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Александр Лукашенко: 
Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии. Тогда мы поступили правильно. Если бы мы тогда закрыли производство, мы бы никогда его не открыли.

Вы в марте впервые в истории завода установили рекорд. Вы никогда столько не продавали, сколько в марте. Почему? Когда весь мир в панике закрыл производство, как в народе говорят, «скукорежился», мы работали. И как говорит ваш руководитель, оказалось, что в эти месяцы в основном на прилавках магазинов была продукция Беларуси, в данном случае холодильники и стиральные машины. Вот в чем мы оказались правы.

И что касается лечения людей, все больше и больше нас уже аккуратно спрашивают: а что, а как, а как нам лучше поступить.

Александр Лукашенко, посещая «Атлант»: «Вы – подтверждение правильного курса, выбранного Президентом во время пандемии»

Участникам проекта «Атлант – 2020» бойцам студенческих отрядов Президент рассказал о планах развития белорусской экономики, а также о своем первом заработке в студенческих отрядах. Поднимались и другие темы. 

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Примером для других Александр Лукашенко назвал работу «Атланта» в условиях пандемии. 10 июля Президент посетил это предприятие, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Милиция разогнала сходку уголовных авторитетов в Лиде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика