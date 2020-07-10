Оранжевый уровень опасности объявлен 11 июля из-за гроз

Источник материала: ОНТ

11 июля по юго-востоку Беларуси из-за гроз объявлен оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Белгидрометцентре.



В субботу, 11 июля, будет облачно с прояснениями. Кратковременные дожди ожидаются на большей части территории республики. Ночью местами, днем по юго-востоку пройдут грозы. Град и сильные ливни возможны при грозах в отдельных районах.

Ветер будет 5-10 м/с, южный, с переходом на северо-западный, порывы при грозах - до 14 м/с. Шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с возможно днем.

Температура воздуха ночью ожидается +14…+20°C, днем +20…+26°C, по юго-востоку +27…+32°C.

Фото: БЕЛТА

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