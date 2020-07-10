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В Беларуси испытали новую противотанковую ракету
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на Обуз-Лесновском полигоне компания-разработчик испытала новую версию противотанковой ракеты 9М114МБ. Стрельбы вели артиллеристы 11-й гвардейской механизированной бригады. Кадры испытаний
При модернизации ракету 9М114МБ облегчили, увеличили дальность полета. Боеприпас получил новый блок управления.
Во время тестов проводились стрельбы на минимальную (400 метров) и максимальную (6000 метров) дальность. Также по бронеобъекту выпустили ракету на 2500 метров — все выстрелы поразили цели.
Противотанковый самоходный комплекс «Штурм-С», для которого и был разработан модернизированный боеприпас, состоит на вооружении с конца 1970-х годов. Машина принимала участие в Афганской войне и других конфликтах. Управляемая ракета 9М114 имела скорость до 530 метров в секунду и бронепробиваемость в 550−600 мм.
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Боеприпас может поражать wtb на расстоянии от 400 до 6000 метров.
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