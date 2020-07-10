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В детской песочнице в Киеве нашли гранату

10.07.2020 15:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В детской песочнице в Киеве нашли гранату

В одной из детских песочниц Киева (Украина) была обнаружена граната. Об этом информирует «Киев Оперативный» в Facebook.

По предварительной информации, боеприпас привезли вместе с песком.

В сообщении указывается, что ржавая граната «очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года».


«Киев Оперативный» в FacebookПользователи Facebook назвали «чудом», что граната не попала в руки детям. Некоторые подчеркнули, что в таком состоянии боеприпас более опасен, чем новый.

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В одной из детских песочниц Киева (Украина) была обнаружена граната. Об этом информирует «Киев Оперативный» в Facebook. По предварительной информации, боеприпас...
 
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