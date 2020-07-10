|
В детской песочнице в Киеве нашли гранату
Источник материала: ОНТ
В одной из детских песочниц Киева (Украина) была обнаружена граната. Об этом
По предварительной информации, боеприпас привезли вместе с песком.
В сообщении указывается, что ржавая граната «очень похожа на боевую – Ф1 с запалом 1941 года».
Пользователи Facebook назвали «чудом», что граната не попала в руки детям. Некоторые подчеркнули, что в таком состоянии боеприпас более опасен, чем новый.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одной из детских песочниц Киева (Украина) была обнаружена граната. Об этом информирует «Киев Оперативный» в Facebook. По предварительной информации, боеприпас...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)