|
Как увеличить время глубокого сна? Рассказывает эндокринолог
Источник материала: ОНТ
О простых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы увеличить продолжительность глубокого сна, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг,
По мнению Янг, во время глубокого сна иммунная система укрепляется, мышечная ткань и клетки восстанавливаются, активируется метаболизм глюкозы, внутренние органы очищаются от токсинов.
Фаза глубокого сна должна быть не менее 75 минут, если взрослый человек спит 6-8 часов. В этом случае при пробуждении человек должен чувствовать себя отдохнувшим.
Эндокринолог перечислила несколько способов увеличения продолжительности глубокого сна:
Фото: GETTY IMAGES
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О простых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы увеличить продолжительность глубокого сна, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг, пишет РИА Новости. По...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)