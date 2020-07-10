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Как увеличить время глубокого сна? Рассказывает эндокринолог

10.07.2020 15:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как увеличить время глубокого сна? Рассказывает эндокринолог

О простых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы увеличить продолжительность глубокого сна, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг, пишет РИА Новости.

По мнению Янг, во время глубокого сна иммунная система укрепляется, мышечная ткань и клетки восстанавливаются, активируется метаболизм глюкозы, внутренние органы очищаются от токсинов.

Фаза глубокого сна должна быть не менее 75 минут, если взрослый человек спит 6-8 часов. В этом случае при пробуждении человек должен чувствовать себя отдохнувшим.

Эндокринолог перечислила несколько способов увеличения продолжительности глубокого сна:

  • ешьте богатые триптофаном продукты: молоко, яйца, сыр, индейку, курицу, рыбу (горбуша, минтай, сельдь), кунжут, арахис, фасоль, кешью, чечевицу;
  • примите перед сном горячую ванну, умойтесь и почистите зубы;
  • используйте подушку для шеи с углублением посередине прямоугольной формы;
  • слушайте перед сном расслабляющую музыку или аудиокнигу. Это успокоит мозг и настроит на сон.

Фото: GETTY IMAGES

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О простых правилах, которые нужно соблюдать, чтобы увеличить продолжительность глубокого сна, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг, пишет РИА Новости. По...
 
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