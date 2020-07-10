Лукашенко утвердил кредитное соглашение с ЕБРР для реконструкции трассы М3

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития для реконструкции трассы М3. Как информирует БЕЛТА, главой государства был подписан соответствующий указ №265.

Для реализации предусмотренных соглашением мероприятий «Минскавтодор-Центр» получит средства займа в сумме 259 миллионов евро.

Обеспечение погашения и обслуживания займа за счет средств республиканского бюджета поручено Совету Министров. Министерство транспорта и коммуникаций будет контролировать целевое использование средств и выполнение предусмотренных кредитным соглашением мероприятий.

Фото: БЕЛТА

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