В БАА рассказали о продажах новых авто в первом полугодии и самых популярных моделях

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как отметили в БАА, в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 65,9%, а в апреле резко упали - на 54,86%. Падение продолжилось в мае, хотя и замедлилось (минус 27,66%), а в июне возобновился рост продаж (было продано на 26,85% больше авто, чем в июне 2019 года).

Скриншот иллюстрации по объемам продаж по месяцам с сайта БАА

По данным БАА, самой популярной на белорусском авто рынке в первом полугодии была Lada (продано 5 735 авто). Второе место занял Renault (4 498), на третьем - Geely (4 350), на четвертом - Volkswagen (2 868 ), на пятом - KIA (2 005).

Объемы продаж брендов в первом полугодии (ТОП-10 и общее количество проданных авто)

1 LADA 5735 2 Renault 4498 3 Geely 4350 4 Volkswagen 2868 5 Kia 2005 6 Hyundai 1830 7 GAZ 1364 8 Škoda 1319 9 Nissan 572 10 Toyota 548

Всего: 27789



Согласно ТОП-20 БАА, в первой половине текущего года самой популярной моделью была Lada Vesta (продано в первом полугодии 2521 автомобилей), на втором месте - Volkswagen Polo Sedan (продано 2246 авто), на третьем - Geely ATLAS (NL-3) SUV (продано 1944 единиц).

ТОП-20 моделей по результатам продаж в первом полугодии 2020 года

1 LADA Vesta 2521 2 Volkswagen Polo Sedan 2246 3 Geely ATLAS (NL-3) SUV 1944 4 Renault Logan Stepway SUV 1683 5 Kia Rio Sedan/Liftback 1513 6 LADA ГРАНТА 1184 7 Geely Emgrand X7 (NL-4) SUV 1060 8 Renault Sandero Stepway SUV 996 9 LADA Largus 906 10 LADA XRAY Hatchback 810 11 Hyundai Creta SUV 801 12 Geely Emgrand 7 Sedan 771 12 Škoda Rapid Liftback 646 14 Renault Duster SUV 620 15 Hyundai Accent Sedan 611 16 Geely Coolray (SX-11) Hatchback 524 17 Kia Sportage SUV 440 18 Renault Kaptur SUV 430 19 Volkswagen Tiguan SUV 358

Что это значит?

В первом полугодии продажи новых авто в Беларуси сократились почти на 14%. Особенно сильный спад был в апреле, но в июне продажи возросли. Продолжится ли этот рост во втором полугодии, предсказать трудно, поскольку авторынок Беларуси находится под влиянием ряда внешних факторов, в том числе и связанных с пандемией, закрытием границ. Среди популярных моделей лидерство сохраняет Lada. А Geely на третьем месте как по объемам продаж за первое полугодие, так и по популярности марки (Geely ATLAS (NL-3) SUV).