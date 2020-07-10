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В БАА рассказали о продажах новых авто в первом полугодии и самых популярных моделях
Источник материала: Myfin
Как отметили в БАА, в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 65,9%, а в апреле резко упали - на 54,86%. Падение продолжилось в мае, хотя и замедлилось (минус 27,66%), а в июне возобновился рост продаж (было продано на 26,85% больше авто, чем в июне 2019 года).
По данным БАА, самой популярной на белорусском авто рынке в первом полугодии была Lada (продано 5 735 авто). Второе место занял Renault (4 498), на третьем - Geely (4 350), на четвертом - Volkswagen (2 868 ), на пятом - KIA (2 005).
Объемы продаж брендов в первом полугодии (ТОП-10 и общее количество проданных авто)
ТОП-20 моделей по результатам продаж в первом полугодии 2020 года
Что это значит?
В первом полугодии продажи новых авто в Беларуси сократились почти на 14%. Особенно сильный спад был в апреле, но в июне продажи возросли. Продолжится ли этот рост во втором полугодии, предсказать трудно, поскольку авторынок Беларуси находится под влиянием ряда внешних факторов, в том числе и связанных с пандемией, закрытием границ. Среди популярных моделей лидерство сохраняет Lada. А Geely на третьем месте как по объемам продаж за первое полугодие, так и по популярности марки (Geely ATLAS (NL-3) SUV).
Источник: Myfin.by
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