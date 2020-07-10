ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В БАА рассказали о продажах новых авто в первом полугодии и самых популярных моделях

10.07.2020 16:38 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Как отметили в БАА, в марте по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи выросли на 65,9%, а в апреле резко упали - на 54,86%. Падение продолжилось в мае, хотя и замедлилось (минус 27,66%), а в июне возобновился рост продаж (было продано на 26,85% больше авто, чем в июне 2019 года).

Скриншот иллюстрации по объемам продаж по месяцам с сайта БАА

По данным БАА, самой популярной на белорусском авто рынке в первом полугодии была Lada (продано 5 735 авто). Второе место занял Renault (4 498), на третьем - Geely (4 350), на четвертом - Volkswagen (2 868 ), на пятом - KIA (2 005).

Объемы продаж брендов в первом полугодии (ТОП-10 и общее количество проданных авто)

1LADA5735
2Renault4498
3Geely4350
4Volkswagen2868
5Kia2005
6Hyundai1830
7GAZ1364
8Škoda1319
9Nissan572
10Toyota548

Всего:27789


Согласно ТОП-20 БАА, в первой половине текущего года самой популярной моделью была Lada Vesta (продано в первом полугодии 2521 автомобилей), на втором месте - Volkswagen Polo Sedan (продано 2246 авто), на третьем - Geely ATLAS (NL-3) SUV (продано 1944 единиц).

ТОП-20 моделей по результатам продаж в первом полугодии 2020 года

1LADA Vesta2521
2Volkswagen Polo Sedan2246
3Geely ATLAS (NL-3) SUV1944
4Renault Logan Stepway SUV1683
5Kia Rio Sedan/Liftback1513
6LADA ГРАНТА1184
7Geely Emgrand X7 (NL-4) SUV1060
8Renault Sandero Stepway SUV996
9LADA Largus906
10LADA XRAY Hatchback810
11Hyundai Creta SUV801
12Geely Emgrand 7 Sedan771
12Škoda Rapid Liftback646
14Renault Duster SUV620
15Hyundai Accent Sedan611
16Geely Coolray (SX-11) Hatchback524
17Kia Sportage SUV440
18Renault Kaptur SUV430
19Volkswagen Tiguan SUV358

Что это значит?

В первом полугодии продажи новых авто в Беларуси сократились почти на 14%. Особенно сильный спад был в апреле, но в июне продажи возросли. Продолжится ли этот рост во втором полугодии, предсказать трудно, поскольку авторынок Беларуси находится под влиянием ряда внешних факторов, в том числе и связанных с пандемией, закрытием границ. Среди популярных моделей лидерство сохраняет Lada. А Geely на третьем месте как по объемам продаж за первое полугодие, так и по популярности марки (Geely ATLAS (NL-3) SUV).

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Новости по темам:
Читайте также:
Отправить редакции myfin.by сообщение об ошибке в тексте
Текст:
Комментарий
Ссылка скопирована в буфер обмена

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси за январь-июнь 2020 года продажи новых автомобилей снизились на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам полугодия всего продано 27...
 
Новости дня
Новости разные
 
На следующей неделе в Беларусбанке личный прием граждан проведет Владимир Меша
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика